Karácsony válasza Tiborcznak: „Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó”

Kedden Orbán Viktor veje, a NER időszaka alatt milliárdossá váló Tiborcz István közleményt küldött el az MTI-hez, melyben arról írt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntése szerint Karácsonynak bocsánatot kell kérnie tőle a „Tiborcz-adó” kifejezés használata miatt.

Budapest főpolgármestere még a kampány során beszélt Tiborcz-adóról, amikor az általa bevezetni tervezett, ingatlanokat érintő helyi adónemről beszélt. Tiborcz emiatt bírósághoz fordult. A személyiségi jogi per alapját a közlemény szerint egy korábbi kúriai döntés képezte, melyben a bírák kimondták: annak ellenére, hogy Tiborcz István Magyarország miniszterelnökének veje, nem minősül közszereplőnek. Arról, hogy ez a döntés miért számít egészen abszurdnak, akkor részletesen is írtunk.

Orbán vejének keddi közleményére Karácsony Gergely is közleménnyel reagált. A „Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó ”kezdetű szövegben a főpolgármester arról ír, hogy Tiborcznak még „a saját neve kapcsán indított perről sem sikerült igazat mondania, hiszen az első fok elvesztése után legfeljebb döntetlenre mentett másodfokon”, és Karácsonyék beadványa már készül is a Kúriára. Egyben a főpolgármester szerint a másodfokú döntés is kimondta, hogy Tiborcz István közszereplő.

Karácsony kitért arra is, hogy „Tiborcz István apósa a veszélyhelyzeti szabályozást úgy alakította, hogy az a vejéről elnevezett adónem bevezetését megakadályozza, amint a törvényi szabályozás engedi, beszedjük a közösbe a Tiborcz-adót az 500 milliónál értékesebb ingatlanok tulajdonosaitól”.