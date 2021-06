Mészárosék magánbiztosítóját ajánlják telefonon az állami MVM előfizetőinek

A Válasz Online számolt be arról, hogy a száz százalékban állami tulajdonban lévő Magyar Villamos Művek (MVM) előfizetőjét (vagyis azokat, akik áramot vagy gázt vásárolnak az állami cégtől) egy ügynök hívta fel telefonon, és az állami egészségüggyel való elégedetlenségükre rákérdezve ajánlott egy magánegészségügyi szolgáltatást. Ami valahogy épp Mészáros Lőrinc érdekeltsége.

A lap által ismertetett konkrét esetben az ügynök azt ajánlotta a felhívott előfizetőnek, hogy napi 30-120 forintért juthat gyors egészségügyi szolgáltatáshoz, és ennek díját a gáz- vagy a villanyszámlájával fizetheti be. Azaz egy állami cég magánbiztosítást kínál az állami szolgáltatásra előfizető vásárlóknak, közben az állami egészségüggyel kapcsolatos elégedetlenséget hangsúlyozva.

A cikk szerint írásos ajánlatot hiába kért a felhívott felhasználó, hiszen az ügynök szerint az áramszerződés miatt már eleve kapcsolatban állnak, ugyanakkor az MVM honlapján meg lehet találni a biztosítás csomagjait. A csomagokban egy bármikor elérhető orvost kínálnak szolgáltatásként, aki a magánbiztosítottat aztán a megfelelő magánszolgáltatóhoz irányítja tovább, illetve évi CT és MR-keretet is, amihez az állami egészségügyben csak várakozás után lehet hozzáférni.

A Válasz Online cikkéből kiderül, hogy az MVM nem klasszikus biztosítóként működik, hanem a feladatot átadják a CIG Pannóniának, melynek tavaly december óta a Mészáros Lőrinchez és Keszthelyi Erikhez köthető Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. a legnagyobb tulajdonosa.

A CIG Pannóniát eddig is megtalálták az állami megrendelések, de a jelek szerint most egy állami vállalat is segít ideterelni a mezei előfizetőket. És az MVM piaci jelentőségét nem lehet túlbecsülni: több mint hatmillió lakossági és vállalati ügyfelük van. A lap hiába kérdezte a céget, hogy miért éppen a CIG Pannóniát választották ki, volt-e versenyeztetés más biztosítókkal, nem kaptak választ.

Az sem derült ki, hogy az áram- vagy a gázszerződés mely pontja teszi lehetővé, hogy az energiaszolgáltatásra szerződött ügyfél telefonszámát biztosítási ügynökök használhassák, illetve hogy ki hívogatja az áram- és gázfogyasztókat: az MVM, a Mészáros-féle biztosító vagy valaki más.

A cikk szerint a Mészárosék többségi tulajdonában lévő biztosító térnyerése az állami infrastruktúra jóvoltából azért pikáns, mert közben a kormány rendszeresen támadja be a magánegészségügyi szereplőket. A cikk összesítése szerint csak a közelmúltban megszüntette a béren kívüli juttatásként a munkahelyek által nyújtott kiegészítő egészségbiztosítás adózási előnyét, kiszorítják az állammal szerződött és tb-finanszírozott diagnosztikai egységeket az állami kórházakból, nem kötnek velük újabb szerződést, felvásárolják a magán nőgyógyászati terület hightechjének számító meddőségi klinikákat, és megtiltják az állami egészségügy dolgozóinak, hogy másodállást vállaljanak magánegészségügyi intézményekben.

És persze rendszeresen hangoztatják fideszes politikusok, hogy az egészségügy nem üzlet. De úgy látszik, ez nem minden esetben igaz.

A lap egyetlen kérdésére sem kapott választ az MVM-től, ugyanakkor a cikk szerint az egyik legnagyobb kérdés, hogy ugyanezt a szolgáltatást, azaz a gyors, telefonszámos betegútszervezést miért nem képes még mindig biztosítani az állam a havi minimum nyolcezer forintos TB mellé.