Müller Cecília is bejelentette, hogy vége a járvány harmadik hullámának

Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján, írja az MTI.

Müller Cecília elmondta, a járványügyi adatok javulnak, a szennyvízben mért víruskoncentráció alacsony, ugyanakkor a vírus továbbra is „itt van velünk”, és az oltás felvétele a legjobb védekezés. Elmondta azt is, hogy 5 278 680-an kapták meg valamely védőoltás első adagját, míg a másodikat 4 027 056-an. Ismertetése szerint minden oltópont működik, és a vakcinaszállítmányok is folyamatosan érkeznek. Kedden és szerdán 375 570 Pfizer-, csütörtökön 36 ezer Janssen-, pénteken 64 800 Moderna-vakcina érkezik az országba.

Mi a saját számításaink alapján vasárnap jutottunk arra, hogy vége a harmadik hullámnak.