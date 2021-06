800 milliós adócsalással gyanúsítják a Fradi volt biztonsági főnökét

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítja a rendőrség Tóth Csabát, akit hétfőn vettek őrizetbe. A Blikk értesülése szerint Tóth és fia vagyonát is zár alá vették. Tóth Csaba mintegy 20 éven át biztosított futballmeccseket, de a Ligetvédőkkel szemben fellépő kopaszokat is ő vezette 2016-ban, és több hasonló, erőszakos ügyben is szerepelt.

Rendőrök vitték el a váci BNH Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetőjét is, ennél a cégnél dolgozott Tóth. A cég 2019-es 706 milliós bevétele közel háromszorosa az egy évvel korábbinak, a váci önkormányzatnak és a gödi Samsung-gyárnak is nyújtott szolgáltatásokat, írja a Blikk, utalva arra, hogy a vállalkozás valószínűleg nem fizette meg a közterheket az alkalmazottai után.

Egyik barátja szerint Tóth erről nem tudhatott, nincs köze az ügyhöz, és hazugságvizsgálatnak is hajlandó magát alávetni.