Az USA vesz félmilliárd vakcinát a világ többi országának

Joe Biden 2021. június 4-én a járvány ellen tett lépésekről és a vakcinációról tartott sajtótájékoztatóján. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ötszázmillió dózist vásárol az amerikai kormány a következő két évben a Pfizer/BioNTech vakcinájából, hogy azt szétosszák a világnépesség körében, jelentette a Washington Post három, a Biden-kormány terveit ismerő forrására hivatkozva. Értesüléseik szerint Biden még a héten, a G7-ek nagy-britanniai csúcstalálkozóján hivatalosan is bejelentheti tervét. Maga az elnök szerdán, az Air Force One fedélzetére érkezve csak annyit erősített meg, hogy be fogja jelenteni globális vakcinációs tervét.

A Post érdeklődésére a Fehér Ház megtagadta a választ, a Pfizer pedig egyelőre nem reagált.

Az elmúlt fél évben a világ gazdagabb országait számtalan bírálat érte, amiért lényegében felvásárolták az elérhető vakcinakészleteket, ezzel elzárva a világ többi, kevésbé tehetős országát a koronavírus-járvány elleni leghatékonyabb védekezési eszköztől. A vakcinák felvásárlása ráadásul csak részben védhető azzal, hogy minden országnak a saját népessége beoltása a fontos: a koronavírus világjárványt okozott, így bár azok az országok, amelyek sietve beoltották népességüket, az aktuális járványhullámot hatékonyabban védhetik ki, a más országokban akadálytalanul terjedő vírus a beoltatlan globális népesség mérete miatt könnyen tovább mutálódhat, akár olyan variánsokat létrehozva, melyek ellen már nem is hatékonyak a védőoltások. A vita persze a vakcináció korai szakaszában inkább volt elméleti, mert akkor még nem is állt rendelkezésre annyi vakcina, amivel érdemi arányban lehetett volna immunizálni a világnépességet.

A problémára több megoldási javaslat is született, ezek egyike a koronavírus elleni vakcinák szabadalmainak feloldása volt. Joe Biden kormánya ezt az ötletet végül támogatásáról biztosította, bár a terv bírálói szerint pusztán a szabadalmak feloldása nem elégséges, ahhoz, hogy azokat a világon bárhol máshol is előállíthassák, technológiai transzferre is szükség van. Az EU ellenzi a szabadalmak feloldását.

Ennél gyorsabb és hatékonyabb módszer az, amire most a jelek szerint Biden és kormánya készül, vagyis a rászoruló országok direkt segítése vakcinákkal. A kérdés a G7-ek csúcstalálkozóján is napirenden lesz. Ez nagyon is időszerű, mert a világ gazdagabb országai közül egyelőre csak néhány ajánlott fel elenyésző mennyiséget az igényein túl felhalmozott vakcinakészleteiből - maga Joe Biden korábban 80 millió adag oltást ajánlott fel e célból. Pedig csupán ahhoz, hogy teljesüljön a világ szegényebb országainak támogatására létrehozott Covax-program egészen visszafogott célkitűzése a rászoruló országok népességének legalább húsz százalékos átoltásáról, legalább kétmilliárd dózis oltásra volna szükség az év végéig. A járvány megfékezéséhez amúgy ennél jóval nagyobb, 70-80 százalék körüli arányban kéne beoltani a világ népességét.