Egy vagyonba kerülhet idén a cseresznye

Akár háromezer forint is lehet a cseresznye kilójának indulóára a zöldség-gyümölcs terméktanács előrejelzése szerint. Ennek részben az időjárás az oka, a hűvös és csapadékos tavasz miatt feleannyi cseresznye teremhet az idén, ráadásul az is két hetes késéssel.

A terméktanács előrejelzése szerint nagy árcsökkenéssel se lehet számolni. Bár Kelemen Péter, a terméktanács alelnöke szerint a szezon második felében harmadával is csökkenhet, az még mindig kétezer forintos kilonkénti árat jelent.

Szűcs Imre kertészmérnök szerint ezzel a cseresznye lényegében luxuscikké válik az idén. Szerinte az árat a termés és az időjárás mellett a lánckereskedelem elterjedése is befolyásolja, mivel amiatt a cseresznye, mire a vevőhöz ér, több kereskedő kezén is átmegy, ők pedig mind ráteszik a maguk profitját. (Heol via 24.hu)