Kissé csoffadtnak tűnt Kim Dzsongun, amikor egy hónap szünet után újra nyilvánosan szerepelt

Az észak-koreai állampárt politbürójának ülésén készült felvételeken Kim soványabbnak tűnt a szokásosnál Fotó: Screenshot - KCTV via NK News

Egy hónapig nem látták nyomát Kim Dzsongunnak, ám amikor végre újra felbukkant, nemhogy eloszlatta volna, még táplálta is az egészségi állapotával kapcsolatos spekulációkat. A dél-koreai Yonhap hírügynökség beszámolója szerint a kerekded diktátor a legfrissebb felvételeken csoffadtabbnak tűnik, látványos a súlyvesztése. Az észak-koreai híreket elemző NK News is kielemezte a koreai állampárt politbürójának múlt heti ülésén készült felvételeket, és arra jutott, hogy Kim "jelentős mennyiségű súlyt vesztett". Az oldalon összehasonlító videót is közzétettek, a felvételek alapján Kim valóban nagyon lefogyott.

A felvételek alapján arra jutottak, hogy a 37 évesnek vélt diktátornak még a jelentések szerint 12 ezer dollár értékű, kedvenc karórája szíját is szorosabbra kellett húznia bal csuklóján, ami jóval vékonyabbnak látszik, mint az egy éve készült felvételeken.

Kim nem csupán elhízott, de nagyon erős dohányos is. A megfigyelők szerint súlya és életmódja miatt több betegségben is szenved.

Kimről, akinek az életkorát se tudni biztosan, elég kevés megbízható információ áll rendelkezésre. A Guardian beszámolója szerint a dél-koreai hírszerzés tavalyi beszámolójában 140 kilóra becsülte a testsúlyát, és úgy vélte, hogy Kim 2011-es hatalomra kerülése óta évente 6-7 kilót hízott.

Abban nincs feltétlenül egyetértés a megfigyelők között, hogy mostani vélt súlyvesztése egészségügyi okokra vezethető-e vissza, vagy csupán PR-fogás. Akik az utóbbit vallják, azok szerint Kimet az késztethette fogyásra, hogy javítsa megítélését a koronavírus-járvány következményeként kialakult élelmiszerhiánytól szenvedő országban. (Via The Guardian)