Magyarország és Lengyelország is ellenzi a G7-ek globális társasági minimumadótervét

Magyarország és Lengyelország is ellenezni fogja a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G7-ek globális társasági minimumadójának tervét, írja a Financial Times. A terv lényege az adóparadicsomok felszámolása volna. A brit gazdasági lap beszámolója szerint a magyar és a lengyel kormány csak abban az esetben támogatná a globális minimumadót, amennyiben az alól mentesülhetnének azok a cégek, amelyek "jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak", vagyis nem pusztán a kedvező társasági adó miatt telepítették székhelyüket az országba, hanem ténylegesen is termelnek ott javakat.



Vagyis a magyar és a lengyel javaslat az adóparadicsomok felszámolását nem lehetetlenítené el, az országban csak adózási okokból megtelepedett külföldi cégek elképzelésük szerint a globális minimumadót fizetnék.

Még ha javaslatuk amúgy értelmezhető is, mindezt a lengyel kormánypártnak sikerült globalizációellenes szélsőséges retorikába csomagolnia. "Nehogy már a G7 diktálja, hogy milyen adókulcsokat alkalmazunk a hazánkban" - jelentette ki a lengyel pénzügyminiszter, Tadeusz Koscinski a Financial Timesnak.

A magyar pénzügyminisztérium pedig azt írta a lapnak eljuttatott közleményében, hogy minden országnak joga van hozzá, hogy "szuverén döntéseket hozhasson az országában folytatott jelentős gazdasági teljesítményekről... figyelembe véve azok gazdasági fejlettségét és más releváns tényezőket". Mint írták, a "jelentős gazdasági tevékenységet" folytató cégek esetében nem támogatják az adóemelést. A lengyel pénzügyminiszter az antiglobalista lózungok után maga is felhozta ezt a példát is.

A Financial Times megjegyzése szerint a globális társasági minimumadó tervét 2020-ban kidolgozó OECD javaslatában amúgy eredetileg szerepelt is az, amit a magyar pénzügyminisztérium szeretne, vagyis a minimumadó nem vonatkozna a "jelentős gazdasági tevékenységet végző", például gyárakat telepítő cégekre. Az eredeti elképzelés szerint a minimumadóval a multinacionális cégek leányvállalatainak profit-megosztását adóztatnák meg. Az OECD adópolitikai központjának igazgatója, Pascal Saint-Amans pedig egy májusi konferencián maga is elismerte, hogy a globális minimumadó ötlete a kézzel fogható javakra vonatkozó kivételek nélkül "nem reális".