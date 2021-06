Oroszi Beatrix szerint az oltások ellenére is jöhet még negyedik járványhullám Magyarországon

Hiába a globális mértékben is magas hazai átoltottság, a világjárványnak még nincs vége, és az új variánsok miatt akár még Magyarországon is lehet negyedik hullám, fejtette ki a Portfolio konferenciáján Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója, a magyar kormány járványügyi tanácsadója.

Oroszi a lap beszámolója szerint a konferencián elmondta, az ITM égisze alatt létrehozott matematikai modellező projekt pontosan jelezte előre, hogy be fog törni Magyarországra a második hullám, ahogy a járvány csúcsát is, és azt is, hogy mielőtt lecsengene, egy harmadik hullámba fog átlépni.

Azt, hogy lehet még akár negyedik hullám is, abból vezette le, hogy Bahreinben és a Seychelles-szigeteken a magas átoltottság ellenére ismét felütötte a fejét a járvány, Nagy-Britanniában pedig gyors terjedésnek indult a delta variáns.

Ő elsősorban az ilyen új variánsokat tartja aggasztónak, hiszen Magyarországon úgy indult be a harmadik hullám, hogy még érvényben voltak azok az intézkedések, amikkel a másodikat sikerült megfékezni. Az új variánsok esetén két dologra kell figyelni: a terjedésük sebességére, és arra, hogyan reagálnak a védőoltásokra.

A járványhullám megelőzése érdekében Oroszi szükségesnek tartaná a 12-15 éves korosztály beoltását is - ezzel növelve az immunizált népesség arányát -, illetve a "variánskövető", vagyis az új vírusváltozatokhoz igazított vakcinák használatát.