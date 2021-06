Saját cipőmárkát alkottak a Barcelona utcáin eddig hamis cipőket áruló utcai seftesek

A barcelonai utcákon évek óta dizájnermárkák olcsó hamisítványait árusító utcai árusok saját szövetkezetet hoztak létre, és Top Manta néven saját cipőmárkát alkottak, írja a Guardian. Korábban is volt már hasonló próbálkozásuk, akkor Kínából importált olcsó cipőkre ragasztották saját matricájukat. Most viszont saját maguk gyártatják a cipőiket a spanyolországi Alicantéban és a portugáliai Portóban.

"Mindig is bíráltak és üldöztek minket, mert másolatokat árusítunk, most viszont saját márkánk van" - mondta a Guardiannak a Top Manta szóvivője, Lamine Sarr.

A seftesek szövetkezete látványos esemény keretében mutatta be első cipőjét, az Ande Dem fantázianevű sportcipőt. Ez a főleg Szenegálból érkező utcai árusok lingua francájában, a wolof nyelvben azt jelenti "együtt járunk". A cipőmárka neve is utalás az utcai árusokra, a Manta az a pokróc, amiről eddig a hamisítványokat árulták.

Az Ande Dem cipőt a manterosoknak is nevezett seftesek tervezték egy helyi építész és dizájner, Sara González de Ubieta segítségével. A cipő színösszeállításával Afrikát idézi.

A Top Manta brandet gyártó szövetkezet egyfajta érdekvédelmi szervezetként jött létre. Céljuk, hogy az utcai árusok saját márkájuk révén kiemelkedhessenek. Emellett céljuk az etikus termelés is, ezért is döntöttek úgy, hogy a nagy márkákkal szemben nem harmadik világbeli országokban állíttatják elő cipőiket éhbérért foglalkoztatott munkásokkal, hanem spanyol és portugál gyárban, a kézműves cipőkészítés hagyományait feltámasztva. Ennek megfelelően persze elég borsos ára is van a cipőjüknek, amit a szövetkezet barcelonai üzletében 114 euróért, vagyis kb. negyvenezer forintért árusítanak. (Via The Guardian)