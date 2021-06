Térdelés helyett mutogatás

Jó reggelt! Ma is nyár lesz.

A Design Cells illusztrációja arról, hogy hogyan fertőzheti meg a koronavírus az agyat. Bár a koronavírus az esetek döntő többségében enyhe lefutású légúti fertőzést okoz csak, számos esetben okozott neurológiai tüneteket is, kezdve a szaglás- és ízlelésvesztéstől egészen az agyvelőgyulladásig. A tudomány csak most kezdi feltérképezni, hogy milyen hatással van a koronavírus az agyra, és hogy egyáltalán meg tudja-e fertőzni azt. Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Hivatalosan is vége Magyarországon a harmadik hullámnak. Maga Müller Cecília jelentette be. Jövő héttől már akár falunapot is lehet tartani, és azok az egészségügyi dolgozók és rendőrök is felmondhatnak a munkahelyükön, akiknek ezt a járványhelyzet miatt mostanáig törvény tiltotta.

Arra azért Müller is felhívta a figyelmet, hogy a vírus továbbra is velünk van, és a legjobb védekezés az oltakozás. Aki nem oltat, egy olyan betegséget kockáztat, amiről már nem is kérdés, hogy az agyat és az idegrendszert is károsíthatja

Május vége óta naponta körülbelül 15 ezren kapnak Magyarországon oltást, ez csigalassú tempó, amivel már nem lehet érdemben közelíteni a vágyott nyájimmunitáshoz. Továbbra is a 12-15 évesek beoltása látszik az egyetlen módszernek a komolyabb előrelépéshez. Vagy be lehet vetni olyan trükköket, mint Washington államban, ahol marihuánával várják az oltakozókat.

Egy kiskaput azért itthon is nyitottak az oltási kampányban: engedélyezik, hogy az első után más típusú vakcinát adjanak be másodiknak. De csak orvosi javaslatra, és ez nem érinti azokat, akik már mindkét oltást megkapták, ám a szervezetük nem produkált antitesteket. Nekik tovább kell várniuk, amíg lesz hivatalos álláspont a harmadik oltás engedélyezéséről.

Sötét parkolási ügyek Budapesten 1. rész Illusztráció: Kiss Bence/444

A Fidesz körül mozgó, a politika és a gazdaság közt egyensúlyozó szereplők közül sokan tudtak hatalmas hasznot húzni a járványból. Jó példa erre Martos Dániel. Az általa alapított cég, a Minerva Tanácsadó Kft. kapta az egyik legnagyobb, gyorstesztek beszerzéséről szóló megbízást az Országos Kórházi Főigazgatóságtól.

A Minervától több mint hárommilliárd forint értékben rendelt az állam. A szerződés tavaly december 31-én járt le, ami után Martos kiugrott a cégből. A Minervát 2021. február 23-án átadta egy kis, mindössze 800 lelkes borsodi községben, Rakacán élő alig húszéves férfinak, Kiss Martinnak.

Martos Dániel a ferencvárosi Fidesz emblematikus figurája volt. A fiatal pártkatona kampányokat vezényelt le, irányította a helyi Fidelitast, majd a frakciót, végül a kerületi vagyont bízták rá. Eközben viszont botrányt botrányra halmozott.

A Sötét parkolási ügyek Budapesten című filmünkben is fontos szerepet kapott. Ő felelt a parkolási rendszerért, amiről kiderült, hogy ezer sebből vérzik. Ferencvárosi karrierje a film bemutatása után véget is ért. Kocsis Máté személyesen járt közben, hogy a kincstárnok távozzon a pozíciójából. A Fidesz frakcióvezetője a 444-nek akkor azt üzente, hogy Martost nem tartja tisztességesnek.



Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

A járvány lehetőséget adott a magyar egészségügyi rendszer ráncfelvarrására, az egyre krónikusabb munkaerőhiány pedig egyre égetőbbé teszi ezt. Most nyilvánosságra került egy tervezet, amellyel az Országos Kórházi Főigazgatóság racionalizálná és szervezné át a magyar kórházak működését.

A városi kórházak főleg járóbeteg-ellátást, egynapos sebészetet és krónikus ellátást végeznének, a nagyobb műtéteket a megyei kórházak kapnák meg.

13 kisebb kórházban szűnnek meg vagy alakulnak át a „műtétes szakmák”.

Az országos aktív ágyszám 2472-vel csökkenne.

A kisvárosi kórházakban csak nappal lehetne szülni. Ügyeleti időben a nagyobb, megyei intézményekbe kellene menni. A munkaanyag megjegyzi, hogy a helyi politika számára a legnagyobb érzelmi feszültséget „a gyermek születési helyéhez való ragaszkodás jelenti”. Ezt azzal oldanák meg, hogy az anyakönyvezésnél az anya lakcímét írnák be a születési helyhez.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto via AFP

Médiakutatók 2020-ban a magyar, a szlovák, a cseh és a román médiapolitikát megvizsgálva arra jutottak, hogy a magyaroknak semmi meglepő nem volt abban, ami külföldön történik a médiával, de amit itt művelnek, olyan máshol nincs.

A legjobb példa erre a magyar állami reklámköltés. A politika máshol is használja a reklámköltéseket befolyásszerzésre, de olyat, hogy a saját politikai érdekeik mentén ennyi közpénzt a piacra küldjenek gyakorlatilag 0-100 arányban, „még a sokat látott román barátaink” sem tapasztaltak

A kutatók szerint az újságírást illetően ma Magyarország a legkevésbé vidám barakk, Európában máshol még nem érzik azt az újságírók, hogy a munkájuknak semmilyen következménye nincs, illetve nincs ilyen megosztottság a kormánypártiak és a kormánytól függetlenebb médiamunkások között.

Egy esetleges kormányváltás esetére a szakemberek elsősorban az összes állami médiaköltés ideiglenes leállítását javasolják. Szerintük fontos feladat lenne még a közmédia kezelése és a frekvenciapályáztatás, és ha eltűnne a Médiatanács, gyorsan visszajöhetnének a piaci szereplők a magyar médiapiacra.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie Tiborcz Istvántól a „Tiborcz-adó” kifejezés használata miatt – közölte a világgal Tiborcz István.

Orbán Viktor veje azért indított személyiségi jogi pert Karácsony ellen, mert a politikus az önkormányzati választási kampányban az általa bevezetni tervezett, ingatlanokat érintő helyi adónemet „Tiborcz-adóként” emlegette.

Tiborcz közleményére Karácsony is közleménnyel reagált. A „Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó, Tiborcz-adó” kezdetű szövegben a főpolgármester arról írt, hogy Tiborcznak még „a saját neve kapcsán indított perről sem sikerült igazat mondania, hiszen az első fok elvesztése után legfeljebb döntetlenre mentett másodfokon”,

A főpolgármester szerint amint a törvényi szabályozás engedi, „beszedjük a közösbe a Tiborcz-adót az 500 milliónál értékesebb ingatlanok tulajdonosaitól”.

Fotó: Vatican Media/AFP

A Fudan-beruházás mellett még egy diplomáciai csatatéren csaphat össze a magyar kormány és ellenzék. A szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszusra tervezett pápalátogatás, és hogy Ferenc pápa találkozik-e magyar politikusokkal, kiváló terep az ütközésre.

Bayer Zsolt, a NER egyik harci kutyája már ott tart, hogy ha a pápa nem akar találkozni Orbán Viktorral és Áder Jánossal, akkor inkább ne is jöjjön Magyarországra. Cserébe Karácsony Gergely kapva az alkalmon bejelentette, hogy Budapest tisztelettel és szeretettel várja Ferenc pápát. A hátralévő három hónapban még biztosan lesznek új fordulatok, mert ha a pápa tényleg úgy akar jönni Magyarországra, hogy itt nem találkozik az ország vezetőivel, az az utóbbiak számára kifejezetten megalázó, amire az ellenzék emlékeztetni is fogja őket.

Írország ellen játszott az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési meccsén a magyar válogatott. Klasszikus küzdős, hajtós, gyorsan felejthető meccs volt, gól nélkül.

Az egész mérkőzés legemlékezetesebb jelentéhez nem is volt köze a labdának. Az írek letérdeltek a meccs legelején, hogy ezzel tiltakozzanak a kirekesztés és a rasszizmus ellen, a 10 ezer magyar néző egy része viszont kifütyülte a gesztust. A magyar játékosok térdelés helyett az UEFA Respect feliratú felvarrásra mutattak a mezükön.

Volt szerdán egy másik meccs is: egy asztalhoz ültek Orbán Viktor és Karácsony Gergely sportemberei, Szöllősi György és Murányi András. Az 1974-es BEK-elődöntőben nem sikerült egyetérteni, néhány dologban viszont igen.

