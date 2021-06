Ugyanarra készülnek az izraeliek, mint ami kirobbantotta a májusi krízist

A hamarosan távozó Netanjahu kormányzat utolsó intézkedései egyikeként engedélyt adott arra, hogy vallásos nacionalista izraeliek vonulást tarthassanak Jeruzsálem muszlim negyedében. Eredetileg múlt csütörtökön tartották volna a zászlós menetet, ám a rendőrség akkor elutasította az útvonalat. Azóta a szervezők is törölték az eseményt, jövő kedden mégis lesz felvonulás.

Bár a szervezők lemondták a hivatalos programokat, sok izraeli mégis részt vett a Jeruzsálem napon tartott felvonuláson. Ebből lett a baj májusban. Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

A Jeruzsálem naphoz, a város 1967-es elfoglalásához kötött ünnephez kapcsolódó felvonulás idén május 10-én lett volna, ám akkorra már kibontakoztak azok az események, amelyek végül egy több mint kéthetes, a háború határára sodródó konfliktushoz vezettek, így szervezetten nem tartották meg. Azonban már napokkal korábban érkeztek nacionalista izraeliek a városba, és többen zászlókat lengetve, a palesztinokat gyalázó szövegeket skandálva mentek be a palesztin városrészekbe. Az ő jelenlétük miatt is tüntettek a Jeruzsálemben élő palesztinok. 10-én az Al-Aksza mecsetbe szorította őket az izraeli rendőrség, sőt be is törtek a mecsetbe. A Hamasz válaszul rakétákat lőtt ki. A fegyveres konfliktus 11 napja alatt 242 ember halt meg Gázában és 13 Izraelben.



A valaha volt leghosszabb ideig hatalmon lévő izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu ezzel a döntéssel búcsúzik. A helyét egy szivárványkoalíció veszi át, amelyet az ultra-nacionalista Naftali Bennet és a centrista Yair Lapid vezet majd.