A szocialista Tóth Csabát támogatja a Jobbik Zuglóban

A párt csütörtökön jelentette be, hogy az MSZP képviselőjét, Tóth Csabát támogatják a zuglói előválasztáson. Tóth itt a legutóbbi két országgyűlési választáson ellenzéki összefogás nélkül is nyerni tudott, szóval Zugló 2022-ben is behúzható körzet lehet, ugyanakkor épp itt merült fel többször is, hogy a helyi MSZP összejátszik a Fidesszel. 2019-ben Karácsony Gergely egyenesen arról beszélt, hogy parkolásügyben a helyi szocialisták háttéralkut kötöttek a Fidesszel, ezenkívül a polgármestersége alatt többször előfordult, hogy az MSZP a Fidesszel együtt szavazva ment szembe vele.

Karácsony Gergely és Tóth Csaba

A mostani állás szerint Tóth ellenfele a Momentum által indított Hadházy Ákos lehet, aki éppen azért akar Zuglóban indulni, hogy felhívja a figyelmet a helyi korrupciós ügyekre. Ahogy azt korábban bemutattuk, Tóth és Hadházy között személyeskedésbe menő üzengetés alakult ki az utóbbi hónapokban, ugyanis a szocialista képviselő szerint nincs korrupció a kerületben.

Karácsony Gergely és a DK szintén Tóth Csaba mögé állt be, míg Hadházyt a Momentumon kívül a Márki-Zay-féle MMM és a CivilZugló Egyesület támogatja.

A Jobbik azzal indokolta Tóth támogatását, hogy „Zuglóban a Fidesz ma már nem létező politikai tényező, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kell támogatnunk, aki már bizonyított. Tóth Csaba pedig ez a jelölt”.