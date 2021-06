Az Index ügyvédje úgy emlékszik, hogy nem a lapot, hanem őt csinálták ki

Lassan egy éve, 2020. június 21-én jelezte az Index szerkesztősége, hogy veszélybe került a függetlenségük. A 168 óra most terjedelmes interjút közölt Bodolai Lászlóval, aki akkoriban vezető volt a szerkesztőségét felügyelő alapítványnál. Ő volt az, aki az indexesek vészjelzését követően kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt, ami után a teljes szerkesztőség felmondott. Majd némi színjáték után az egész újság a NER kezébe került, akik használják is.

Bodolai a cikkben kifejti, hogy gyakorlatilag az egész Index-sztori egy összeesküvés volt, de nem a hatalom részéről, hanem az indexes újságírók és a konkurencia fogtak össze, hogy a lapot és őt is kicsinálják. Sőt a szüleit és nagyszüleit is, illetve őket csak azért nem, mert ők már nem élnek. De ha élnének, simán: „szilveszter környékén teljesen összeomlottam. Ha a szüleim, nagyszüleim élnének, és olyan érzékenységgel, amilyennel anyám is született, biztosan rámentek volna erre a zaklatásszerű kampányra...Az újságírók felelőssége hatalmas. Bárkit ki lehet végezni — így, a szó valódi értelmében.”

Nem vicc, Bodolai László szerint az életét fenyegették: „a halálos fenyegetésekről inkább nem is beszélek. Néhány volt indexes újságíró nem lenne ma már büszke azokra az üzenetekre, amiket küldött; Annyit kaptam, amennyit Rogán Antal sem kapott soha.” Mármint a független sajtótól.



Bodolai arról is beszél, hogy az indexesek felmondása egy jól megtervezett, műkönnyekbe pácolt színjáték volt.

„A látványos felmondási vonulás, a síró ölelkezések a nemzetközi sajtó előtt mi volt, ha nem egy jól átgondolt kommunikáció?...Valóban voltak és vannak arra utaló jelek, hogy mindez elő volt készítve.”

Bodolai elmélete szerint az egész ügy nem a sajtószabadságról szólt, és nem is arról, hogy a hatalom szeretne befolyást szerezni a legnagyobb magyar újságnál. Hanem arról, hogy a konkurens újságok anyagi érdekei azt diktálták, hogy az Index padlót fogjon. Hogy ebben az Index újságírói miért vettek részt, az nem világos.

„Szó nem volt itt sajtószabadságról, amire felépítették az ellenem irányuló lejáratás narratíváját. Annál inkább érezhetőek voltak bizonyos üzleti szempontok. Az Index nagy szeletet kihasított abból a piaci tortából, amiből az engem lejárató lapok éltek. Mindenkinek jól jött, hogy kicsit megroggyan az Index.”

Az ügyvéd, aki a mai napig az Indexnek dolgozik, és aki az interjú alapján gyakorlatilag az egyetlen sértettnek és áldozatnak tartja magát az Index-sztoriban, arról is beszámol, hogy mielőtt felrobbant a lap, milyen heroikus küzdelmet folytatott az Index megmentéséért. Elmondása szerint egy „fajsúlyos” tanácsadó hónapokon keresztül nyomasztotta, hogy váltsa le Tóth-Szenesi Attilát, aki Dull Szabolcs előtt látta el a főszerkesztői feladatokat.

„Úgy sikerült semlegesítenem, hogy a szerkesztőség észre sem vette, hogy milyen hajszálon függ a létük.” Máshol arról beszél, hogy már 2019 végén alig bírta a valahonnan érkező nyomást.

Azt az ellentmondást nem oldja fel az interjú, hogy ha titokzatos, nagyhatalmú tanácsadók helyeztek rá hosszú ideje nyomást, akkor miért is a szerkesztőség tagjainak és a konkurenciának állt érdekében kicsinálni a lapot.

De Bodolai korábbi nyilatkozatai is szögesen ellentétben állnak a 168 órában felvetett összeesküvés-elmélettel. A Partizánban még úgy nyilatkozott, hogy annyira rettegett az Index vezetőjeként, hogy „nekem össze volt készítve egy repülőgép, hogy ha valami gond van, el tudjak menni Bécsbe a nem tudom, hány eurós örökségemmel.” És hogy Schmidt Mária azt üzente neki, hogy felmossa vele az Indexet. Érdekesség, hogy Schmidt Mária barátja, bizalmasa és üzlettársa az a Vaszily Miklós, aki jelenleg a markában tartja a lapot, és aki a fideszes médiabirodalom kulcsembere. Olyan projektekben vállalt irányító szerepet, mint a köztévé, az Origo vagy a TV2 pártirányba állítása vagy a Pesti TV létrehozása.

A 168 óra arra sem kérdezett rá, hogy ez az egész történet bármilyen viszonyban áll-e azzal a ténnyel, hogy Bodolai már fiatalon csatlakozott a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, ahova azért jelentkezett, mert a családja kölcsönt vett fel a conti caros maffiától.

Dull Szabolcs, az Index volt, a Telex jelenlegi társfőszerkesztője a Facebook-oldalán reagált az interjúra. Mint írja, „számítottam rá, hogy az Index-történések egyéves évfordulójához közeledve néhány szereplő majd a lelkiismeret-furdalásától gyötörve megpróbálja nyilvánosan is tisztábbnak feltüntetni a szennyesét. Kár, hogy a valóság és az elmúlt egy év eseményei nem őket igazolják”. Majd 5 pontban részletesen is kitér a Bodolai-interjú fontos elemeire.