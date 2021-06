Bruno Fernandes bombagóljával fordultunk rá az Európa-bajnokságra

Iratkozz fel itt a 444 Eb-hírlevelére, és minden nap megkapod a postaládádba, amit tudni kell.

Most már tényleg jöhet az Eb

Szerda este lejátszották az utolsó felkészülési meccset is az Eb előtt, így most már tényleg nincs más hátra, minthogy holnap az olasz-török meccsel elinduljon az egy hónapos futballünnep. A szerdai meccs magyar szempontból sem volt érdektelen, hiszen csoportellenfelünk, Portugália fogadta otthon Izraelt. És Izrael nem számít ugyan túl kemény ellenfélnek, de így is kiderült, hogy a portugálok remek formában vannak. Összesen 18 alkalommal veszélyeztették a kaput, nyolcszor el is találták azt, és lőttek négy gólt, kettőt az első, míg a másik kettőt a második félidő végén.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A magyarok elleni első meccsre készülő portugálok a meglehetősen impozáns Rui Silva – Cancelo, Rúben Dias (Danilo Pereira, 62.), Pepe, Nuno Mendes – Rúben Neves (Moutinho, 62.), W. Carvalho (Renato Sanches, 71.), Bruno Fernandes – C. Ronaldo (Guedes, 71.), Diogo Jota (André Silva a szünetben), Bernardo Silva (Pedro Goncalves, 71.) csapattal álltak ki, a gólokból kettőt vállalt az egy gólpasszt is adó Fernandes és betalált Ronaldo is.

Bruno Fernandes hosszabbításban lőtt gólját érdemes külön is kiemelni, méltó lezárása a felkészülési meccsek időszakának:

A portugálok csütörtök reggel már meg is érkeztek Budapestre, a Nemzeti Sport információi szerint a margitszigeti Grand Hotelben laknak majd, és a Vasas stadionjában fognak edzeni.

Megmondjuk, ki nyeri az Eb-t

A nagy sportesemények egyik legszebb kísérőjelensége, hogy ilyenkor mindenkiből előtör a benne élő elemző, és nagyon magabiztos tippeket tesz gyakorlatilag mindennel kapcsolatban. Természetesen ez alól mi sem vagyunk kivételek, ezért szerdán összeszedtük a szerkesztőség foci iránt lelkesedő tagjainak tippjeit (+ beszállt a tippelésbe Muraközy Balázs is, aki az Eb alatt a meccsek elemzésében segít majd nekünk). A tippjeinket itt lehet elolvasni, hogy aztán a torna végén majd mindenki kedvére kárörvendhessen, hogy milyen sok helyen lőttünk mellé. (Az például számomra is megdöbbentő volt, hogy milyen sokan mondtuk végső esélyesnek az angolokat.)

Mások is megmondják, ki nyeri az Eb-t

Persze nemcsak a laikus elemzők pörögnek fel egy Európa-bajnokság előtt, hanem a mindenféle „profi” módszertanokat használó központok is, hogy aztán a végén mindannyiunk nagy örömére kiderüljön, az ő tippjeik sem voltak feltétlen jobbak. Most épp a Nielsen Holdings tulajdonában lévő Gracenote „számolta ki”, hogy Belgiumnak van a legnagyobb esélye nyerni, de őket nagyon szorosan követik az angolok, illetve nem sokkal lemaradva a franciák is.

Thibaut Courtois a belga csapat edzőtáborában Fotó: JOHN THYS/AFP

Ugyanez az iroda arra jutott, hogy Magyarország a 24 induló közül a 21. legesélyesebb, és azzal számolnak, hogy nem fogunk továbbjutni a csoportból sem.

Ez persze látva a csoportunk keménységét, nem egy túl merész tipp, de a foci épp azért szép sport, mert mindig lehet reménykedni a csodákban. És ezen az Eb-n akár egyetlen győztes meccs is olyan csoda lenne, ami az egész országot az egekbe repítené: erről beszélt szerdán Hegyi Áron, egy magyar futballszurkoló, aki a Guardian körkérdéses cikkében képviselte Magyarországot. A brit lap ugyanis mind a 24 országból megkérdezett egy-egy szurkolót, hogy mire számítanak hazájuk válogatottjától, és Áron elég reálisan festette le a helyzetet: szerinte minden magyar focinéző elégedett lenne, ha akár csak egyetlen pontot tudnánk szerezni az Eb-k történetének egyik legbrutálisabb csoportjában.

Ő amúgy arra számít, hogy a magyar válogatott a kreatív középpályásaink sérülése miatt egy jól szervezett védelemmel és egy remek kapussal felállva egy kicsit unalmas, de harcos csapat benyomását kelti majd.

Be fog robbanni az átigazolási piac

A hasonló tornák azért is különlegesek, mert elég mindössze pár jó meccs egy addig kevéssé ismert játékostól, hogy rögtön beinduljanak az átigazolási pletykák, erre jó eséllyel idén nyáron is számíthatunk. Épp ezért jelenleg még inkább a vihar előtti csend jellemzi az átigazolási piacot, a szerda tán legérdekesebb igazolási híre, hogy a Tottenham még mindig keresi a következő vezetőedzőjét. Miután Contéval összeomlottak a tárgyalások, most a korábban az AS Romát vezető Paulo Fonsecával kezdtek el egyeztetni.