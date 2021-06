Budapesten tegnap senki se vesztette életét covidban

Kezdjük a leglátványosabb jó hírrel: az Operatív Törzs tájékoztatása alapján 2021. június 9-én, szerdán a fővárosban senki se vesztette életét covidbetegségben. Országszerte hét áldozata volt a járványnak, vagyis folytatódik a harmadik hullám elhúzódó, lassú lecsengése.

Ugyanez látszik a fertőzöttségi statisztikákon is: szerdán újabb 206 fertőzöttet azonosítottak, de az elvégzett tesztek száma alapján a tesztek pozitív aránya továbbra is bőven alatta marad az 5 százalékos küszöbnek, ami a WHO szerint annak a jele, hogy a járványt kontroll alatt tartják a hatóságok.

Hasonlóan kedvező adat, hogy immár ötszáznál is kevesebben, 481-en szorulnak csak kórházi ellátásra, közülük 57-en gépi lélegeztetésre.

Ennyi jó hír után nézzük a kedvezőtlenebb adatokat: lassan elfogynak a beoltható magyarok. Szerdán mindössze hétezer új oltásregisztrációt rögzítettek, és már kedden is csupán nyolcezret. Hogy ez mennyire kevés? Az oltási program se pörög túl, de még így is egy nap alatt oltanak be annyi embert első dózissal, mint ahányan két nap alatt regisztrálnak.

Így állt elő mostanra az a helyzet, hogy a hivatalos adatok szerint kétezerrel többen kapták már meg az oltást, mint ahányan egyáltalán regisztráltak rá eddig - ezt persze magyarázza, hogy az oltási kampány elején az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit regisztráció nélkül is oltották, vagyis papíron még bő kétszázezer regisztrált nem kapta meg az első dózisát. Ha az oltakozás a jelen tempóban folytatódik, még vagy két hétig nem is fogja.

Az, hogy az oltási plafon a jelek szerint 5,5 milliónál van, egyáltalán nem jó hír. Ez még kevés a nyájimmunitáshoz, az oltatlanok körében továbbra is terjedhet a vírus, különös tekintettel az agresszívabban fertőző új variánsokra. Ezért is figyelmeztetett szerdán a Portfolio konferencián Oroszi Beatrix arra, hogy lehet még negyedik hullám is Magyarországon.