Kínai megfigyelőállam a Balatonon

BALATONI MEGFIGYELŐÁLLAM

Életkép a Petőfi sétányról 2016-ból. Fotó: Mihaly Erdei e

Szerdán a Fudan-beruházás körül nem volt újabb jelentős fejlemény, cserébe viszont egy sok szempontból még annál is meglepőbb kínai fejlesztést jelentettek be Magyarországon.

Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki polgármestere a Facebookon büszkén jelentette be, hogy arcfelismerő rendszerrel egészítik ki városban a Petőfi sétány térfigyelőkamera-rendszerét. Ennek keretében 39 új, mesterséges intelligenciával ellátott kamerát is felszerelnek, aminek operátorai akár a tömegben is megtalálhatják a sétányon bűncselekményt elkövetőket.

A siófoki beruházás a kínai Dahua Techology nevű cég mintaprojektje lenne. Amit a cégről tudni érdemes:

Részben a kínai állam, azaz a Kínai Kommunista Párt tulajdonában van.

A cég szerepet vállalt az ujgurok elleni kampányában is, az ő arcfelismerő rendszereiket is bevetik a muszlim kisebbség erőszakos asszimilációjában.

Az ujgurok elleni kampányban játszott szerepe miatt a Dahua 2019-ben felkerült az amerikai kormány feketelistájára.

A cégnek két súlyos adatbiztonsági botránya is volt, hackerek 2016-ban és 2017-ben is hozzáférést nyertek kamerarendszereikhez, és bárki átvehette az irányítást az eszközök operációs rendszere felett.

Az amerikaiak idén márciusban „elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatnak" minősítették a cég szolgáltatásait és eszközeit. Júniusban pedig a biztonsági rendszereket szolgáltatók amerikai érdekképviselete kizárta soraiból a Dahuát, mivel megsértette a szervezet etikai szabályait.

Érdekes lesz megfigyelni, hogy reagál a siófoki és az országos közvélemény a kínai beruházás hírére. Azt pedig még inkább, hogy vajon a kormány és a kormánypropaganda meri-e pellengérre állítani, vagy inkább csendben maradnak Kína-ügyben.

COVID-21

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Elhárult minden akadály az egységes EU-s covid-igazolvány elől, miután szerdán nagy többséggel az Európai Parlament is megszavazta.

A július elsejétől bevezetett igazolványnak tartalmaznia kell vagy az oltottságot, vagy a friss negatív teszteredményt, vagy azt, hogy a birtokosa átesett a koronavírus-fertőzésen. Az oltásoknál kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat kell a tagállamoknak elfogadniuk. Más oltóanyagok, pl. a Sinopharm vagy a Szputnyik V, esetében az országok maguk dönthetik el, hogy elismerik-e azokat, vagy sem.

Az EP szavazásán a fideszes képviselők is támogattak ezt, annak ellenére, hogy korábban tiltakoztak ellene, Orbán Viktor pedig egyenesen azt ígérte, hogy „a kínai vakcinával beoltottak szabadon utazhatnak majd a nyár során”. A következő két évben a világ szegényebb országainak megsegítésére félmilliárd vakcinát vásároló amerikaiak természetesen nem keleti oltóanyagot szereznek be, hanem Pfizert.

Magyarországon lassan elfogynak az oltásra regisztráltak. Kedden például már csak 8 ezren regisztráltak, miközben 18 ezren kapták meg az első oltásukat. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy így ősszel még simán átsöpörhet az országon egy negyedik hullám is. Mivel nálunk, szemben Nyugat-Európával, pont a legidősebbek közül nem sikerül midnenkit beoltani, ez akár a halálozási adatok újabb megugrásával is járhat.

KAMPÁNYKÖLTSÉGVETÉS

A legbiztosabb jele annak, hogy jövőre választás lesz: Orbán Viktor bejelentette, hogy „ha jól megy idén a gazdaság” jövő év elején visszakaphatják a gyerekesek az idén befizetett adójukat. Az intézkedés feltétele, hogy 5,5 százalék felett legyen a GDP növekedése, ami azért izgalmas, mert a pénzügyminisztérium 4,3 százalékkal számolt.

A miniszterelnök szokása szerint a részletekbe nem ment bele, ezeket a gazdaságpolitikai tanácsadója fejtette ki a közmédiában.

Jövedelemtől függetlenül mindenkinek jár.

Fejenként maximum 800 ezer forintot fognak visszatéríteni.

A csomag nagyjából 600 milliárdba kerül majd, másfél millió keresőt érint, azaz fejenként átlagosan 400 ezer forint visszatérítésre lehet számítani.

Ha ez valóban ebben a formában valósul meg, a négyévente szokásosnál is nagyvonalúbb osztogatásnak tűnik. De nem ez a Fidesz egyetlen fegyvere a kampányra, Kövér László például felszólított mindenkit, hogy kampányoljon a saját családjában. És jöhet még egy kis segítség legfelülről is, a magyar Püspöki Konferencia szerint Ferenc pápa igenis találkozni fog Orbán Viktorral.

KAMPÁNYÖSSZEVESZÉS

Ha van olyan körzet, amiről még a legnagyobb fanyalgók sem állítanák, hogy minden előre lezsírozott az előválasztásban, az Zugló, ahol Hadházy Ákos és az MSZP-s Tóth Csaba már hónapok óta csépelik egymást.

Tóth itt a legutóbbi két országgyűlési választáson ellenzéki összefogás nélkül is nyerni tudott, így Zugló 2022-ben is behúzható körzet lehet az ellenzék számára. Ugyanakkor épp itt merült fel többször is, hogy a helyi MSZP összejátszik a Fidesszel. 2019-ben Karácsony Gergely egyenesen arról beszélt, hogy parkolásügyben a helyi szocialisták háttéralkut kötöttek a Fidesszel.

Annak ellenére, hogy Karácsony Gergelynek sosem volt egyszerű a viszonya a zuglói szocialistákkal, szerda délelőtt mégis visszament a kerületbe, hogy támogatásáról biztosítsa Tóth Csabát. A főpolgármester azt mondta:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak vitáink, de ezek a viták mindig arról szóltak, hogy mi a legjobb, amit a kerületnek adni tudunk.”

Hadházyról a főpolgármester megjegyezte, hogy reméli, a választási rendszer másik ágán, vagyis listán bejut a következő parlamentbe.

KISEBB ADÓPARADICSOM

Maszkos dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, amely április végén kezdte újra a termelést Fotó: DUDAR SZILARD/AFP

Ahogy az várható volt, Magyarország és Lengyelország is ellenezni fogja a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G7-ek globális társasági minimumadójának tervét, aminek célja az adóparadicsomok felszámolása.

A magyar és a lengyel kormány csak abban az esetben támogatná a minimumadót, amennyiben az alól mentesülhetnének azok a cégek, amelyek „jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak”. A hírről beszámoló a Financial Times megjegyzése szerint a globális társasági minimumadó tervét 2020-ban kidolgozó OECD javaslatában amúgy eredetileg szerepelt is az, amit a magyar pénzügyminisztérium szeretne, vagyis a minimumadó nem vonatkozna a „jelentős gazdasági tevékenységet végző”, például gyárakat telepítő cégekre. Így talán van esély a két kelet-európai örök renitens szempontjainak elfogadására.

EGY NAGYVÁROS FÉLREÉRTÉSE

Biciklisek a fõvárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója délután ötkor arról posztolt a Facebookon, hogy be van dugulva a belváros, és az útvonaltervezője szerint 24 perc lenne autóval eljutni a Jászai Mari tér közelében lévő Képviselői Irodaháztól a céljáig, ami a térkép alapján valahol a Március 15. tér közelében lehet.

„Lassan gyorsabb lesz gyalogolni Pesten, mint autózni, mi lesz itt jövő héten?”

– írta az eredetileg Karácsony Gergely szidására kitalált posztjában Hollik, de az üzenet a jelek szerint még az oldalát követőknek sem ment át, hiszen kommentekben szinte kizárólag a képviselő posztját kritizáló megszólalásokat látni. Nem véletlenül, hiszen Hollik érvelésének alapvető gyenge pontját maga a képviselő leplezte le: még az általa megosztott útvonaltervezője is jelezte, hogy ugyanez a táv tömegközlekedéssel mindössze 16 perc lenne.

Szegény Hollik meg ne tudja, hogy nyáron két hónapig autómentes pihenőparttá alakul a pesti alsó rakpart egy része, és az is felmerült, hogy a Rákóczi úton elvegyenek egy sávot az autósoktól.

ÉS SPORT

Holnap kezdődik az Európa-bajnokság. Magukat szakértőnek és jósnak gondoló szerzőink beharangozónak megírták tippjeiket a tornára. Melyik lesz a magyar csapat legjobb meccse? Ki lesz a legjobb/legrosszabb magyar játékos? Ki nyer? Melyik lesz a torna meglepetéscsapata? Ki okozza majd a legnagyobb csalódást? Ki lesz a gólkirály? És lesz-e szurkolói botrány?

Az utolsó kérdésre tulajdonképpen már meg is kaptuk a választ. Miután a keddi magyar-ír barátságos meccs előtt a hazai közönség egy része kifütyülte a letérdelő íreket, Stephen Kenny szövetségi kapitány elmondta, hogy mennyire csalódott. Marco Rossi pedig igyekezett senkit nem megbántani és semmit sem mondani a nyilatkozatával.

Na de hol van ez a botrány ahhoz képest, ami a magyar sportlövőknél zajlik? A legújabb menetben egyéves eltiltást kapott a többek közt ellenfele italának doppingszerrel felturbózásával vádolt Sidi Péter, aki így nem lehet ott a tokiói olimpián. Bár a fellebbezésének elbírálása még hátra van.