Orbán a pápára bízza, mit kell gondolni a Kínában zajló keresztényüldözésről

Mivel a Magyar Hang riporterét nem engedték be a kormányinfóra, csak a kijáratnál tudták megkérdezni Orbán Viktortól, hogy „beveti-e a Kínával kapcsolatos tekintélyét” az ott zajló keresztényüldözés miatt. Az utóbbi években a hatóságok több kínai tartományban is keresztek ezreit semmisítették meg a várostervezési törvények állítólagos megszegésére hivatkozva. Kínában nemcsak a keresztényeket, de a muszlimokat, a tibeti buddhistákat és a Falun kung követőit is súlyos társadalmi diszkrimináció éri, az ujgurokat konkrétan átnevelő- és kényszermunkatáborokba viszik.

Bár a kormánynak külön államtitkársága van az üldözött keresztények megsegítéséért, a távozóban lévő Orbán csak annyit mondott: