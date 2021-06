Kőhalmi Zoltán iránymutatást kér a közmédia vezetőjétől, hogy tőle ne vegyék el a Karinthy-gyűrűjét

Mint pénteken kiderült, Galla Miklós a héten levelet kapott, amely szerint bár korábban úgy tudta, ő kapja majd idén a humoristáknak járó Karinthy-gyűrűt, a díjat osztó grémium szerint a "közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével", ezért mégsem kapja meg a díjat.

A hír eléggé sokkolta a humorista társadalmat, a Karinthy-gyűrűvel már kitüntetett Kőhalmi Zoltán gyorsan írt is egy levelet Dobos Menyhértnek, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, aki Gallával is közölte a rossz hírt. A levelében, amelyet Facebook oldalán is megosztott, azt írja:

"Mivel a díjat a mai napig nagy becsben tartom, (egyszer betörtek hozzánk, de nem találták meg, máskor meg nekem kellett visszalopnom a kislányom babaházából), semmiképpen sem szeretnék olyasmit tenni vagy nyilatkozni, amivel utólag érdemtelenné válnék a díjra."

"Kérném, küldje el írásban, mit tehetek, és mit nem, illetve szívesen vennék egy általános iránymutatást, ha esetleg váratlan helyzetbe kerülnék, és önálló gondolatokat kellene megfogalmaznom."

Kőhalmi Zoltán Fotó: botost/444.hu

Kőhalmi szerint amikor megkapta a díjat, elfeljetették vele közölni, hogy tevékenységének a “közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével” kell összeegyeztethetőnek lenni, ő pedig nagyon meg volt illetődve, ezért nem kérdezett rá. Most viszont, hogy tudja, ez szempont, javasolja "az összes eddigi díjazott értékrendjének, szellemiségének átvilágítását, nehogy megbújjon közöttük egy érdemtelen."