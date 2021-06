Még tovább módosítja a bérlakások privatizációjáról szóló javaslatot a Fidesz

Jövő hét kedden már szavazna is az Országgyűlés Böröcz László fideszes képviselő javaslatáról, amelyben a fideszes képviselő először azt akarta lehetővé tenni, hogy az összes önkormányzati bérlakást megvehessék nagyon nyomott áron a bérlők, majd ebből visszakozva csak a Várnegyedben és az Andrássy úton engedné a kedvezményes vásárlást. A Hvg.hu viszont arról ír, hogy az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtök este három újabb módosítót nyújtott be a módosító javaslathoz, így kedden már erről a verzióról szavazhatnak a képviselők.

Az egyik módosítás szerint a cserélt bérleti jog esetében 50 százalékos ár helyett már 35 százalékos áron megvehetik a bérlők a lakást. A Hvg szerint mivel egyösszegű fizetésnél jár az árból 5 százalék kedvezmény az, a módosító végső soron azt jelenti, hogy már a piaci érték 30 százalékáért is meg lehet venni a bérlakásokat. Persze részletre is meg lehet venni a lakásokat, a részletfizetést viszont egyszer már 25 évről 15 évre csökkentették. Ezt a legújabb, Hende Csaba bizottsági elnök által jegyzett javaslat visszaemeli 25 évre, ami komoly könnyítés a részletre vásárlóknak.

Lakások a Budai Várnegyedben. Fotó: botost/444.hu

Szintén új módosítás, hogy a Budai Várnegyedben lévő nagyjából 800 önkormányzati bérlakásból a földszinti lakásokat kereskedelmi, szolgáltató és kulturális rendeltetésre is lehet majd használni. Az a módosítás is csak a várnegyedben lévő lakásokra vonatkozik, hogy cégek nem vásárolhatják meg ezeket a lakásokat, és egy magánszemély is csak legfeljebb két önkormányzati bérlakást privatizálhat.

A Hvg megjegyzi, hogy bár Böröcz korábban azt mondta, a várnegyed híres fideszes lakásbérlői, például Bayer Zsolt és Rákay Philip nem vásárolhatnák meg a lakásukat a törvény alapján, ez az állítás nem teljesen igaz. A javaslatban az szerepel, hogy a bérlő csak akkor veheti meg a lakást, ha 2020. december 31-én már határozatlan idejű bérleti jogviszonya volt, aminek időtartama eléri az öt évet. Viszont a lakások forgalmi értékének megállapításáról az szerepel, hogy