Pontosan az ilyen cikkekért kellett Orbánnak az Index

Sok év nyomásgyakorlás után közel egy éve a hatalom végül összevissza hazudozva bedarálta az Indexet. Az eredmény látványos: a lap minősége óriásit zuhant, az elfideszesítés szemmel látható.

Mostanra a legolvasottabb magyar újság igazi NER-lap lett, így az aktuális főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán interjút készített Mészáros Lőrinccel, aki, mióta nem polgármester, nem Fidesz-közeli lapnak nem ad interjút.

A mostani interjú pedig olyan lett, amilyen az igazi Indexben soha nem jöhetett volna le, hasonlóan ahhoz, amit Tiborcz István adott (már ha tényleg ő adta) 2017-ben az Origónak.

Bár Mészárosnak (már ha tényleg ő válaszolt) felvetik az ellenzéki kritikákat, a kapott válaszok után sosem kérdeznek vissza, minden túlzást és csúsztatást elfogadnak válaszként. Egy hosszú, keretes szövegben pedig A leggazdagabb adakozó címmel kiemelik, hogy a közpénzből felhizlalt Mészáros-csoport összesen 2 milliárd 650 millió forintot ajándékozott.

A fotók alapján sokat fiatalodó, kisimult arcú Mészáros Lőrinc csak egyetlen kérdést kapott Orbán Viktorról, akinek a kegyeiből felcsúti polgármesterként dollármilliárdos nagyvállalkozóvá válhatott, de az a kérdés is így hangzik:

„Hamarosan kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. Egy kérdés erejéig focizzunk! Orbán Viktor 2007-ben a Fejér Megyei Hírlapnak azt mondta: nincs realitása, hogy Felcsúton NB I.-es csapat legyen, és hosszú távon is a saját tehetségekre építő NB II.-es középcsapat kialakítása a cél a Puskás Akadémiánál. A felnőttcsapat költségvetését viszont időközben óriásira növelték, rengeteg légiós érkezett, így idén másodszor érmes az NB I.-ben, és a nemzetközi kupában indul a csapat. Miért változott az eredeti cél?”

A válasz szerint „2007 nagyon régen volt, akkor még nem láthattuk előre, hogy ennyire sikeres lesz az akadémia fejlődése”.

Mészáros elmondja, hogy nem tulajdonít különösebb jelentőséget a leggazdagabbakat soroló listáknak, balliberális tévhit, hogy a munkákat odaadják a vállalkozóknak, és többszörös önellentmondással arról is beszél, hogy 2010 előtt a balliberális hatalom akadályozta a munkában, 2008-ban mégis nyereséges tudott lenni, a mostani környezetben viszont baloldali vállalkozók is sikeresek tudnak lenni, mintha nem a saját példája cáfolná ezt:

„Azt persze nem állítom, hogy ellenséges közegben dolgozunk, mint, mondjuk, 2002 és 2010 között, amikor sorra kaptuk a NAV-ellenőrzéseket, folyamatosan vagyonosodási vizsgálatokat rendeltek el ellenem. Egyébként éppen abban az időszakban, 2008-ban igen jelentős üzleti eredményt értünk el. Tehát a politikai széljárástól függetlenül is le tudunk komoly teljesítményt tenni az asztalra. És itt jegyzem meg, hogy ebben is különbözik a jelenlegi politikai környezet a 2010 előttitől: a nem jobboldali táborhoz köthető, ám tisztességes és tehetséges üzletemberek is megtalálják a számításaikat, és sikeresek tudnak lenni.”

Aki valaha hallotta már Mészáros Lőrincet beszélni, annak az ilyen mondatok furcsák lehetnek: „Magyarországon vannak politikai erők, akik a multinacionális tőke érdekeinek érvényesítésében érdekeltek. Ennek megértéséhez vissza kell tekintenünk az időben.”

Mészáros szerint ha „megnézzük a hivatalos statisztikákat, láthatjuk, hogy tavaly kb. 4300 milliárd forint volt a teljes hazai építőiparban felhasznált forrás, vagyis a mi csoportunk részesedése ebből alig 7 százalékos”, amire „még kis túlzással sem lehet azt mondani, hogy Mészáros mindent visz”.

Arra a felvetésre, hogy mit szól ahhoz, hogy az ellenzék a válság idején 17,7 milliárd forintos állami támogatással kitömött Hunguest Hotels bojkottjára biztatja az embereket, azt mondta: „Amikor az ellenzék a Hunguest Hotelst, Magyarország legnagyobb szállodaláncát támadja, a magyar munkavállalókat, családtagjaikat, tulajdonképpen az országot bojkottálja.”

Mészáros elmondta, hogy az építőiparban Horvátországban, Szlovákiában és Romániában is komoly terveik vannak, és „most vásárolunk Líbiában két céget, erőmű-karbantartó vállalatokat”. Egyéb terveiről is beszámol: „A pulykapiacon próbálunk terjeszkedni, mert úgy látjuk, hogy ez az a szegmens, amelyben még nincs konkurencia Magyarországon.”

A momentumos választási ígéretről, a felcsúti perről azt mondta:

„A Momentum miniszterelnök-jelöltjének súlyos kijelentéseivel a magyar történelem sötét korszaka sejlik fel, amikor megtorlást helyezett kilátásba. Sajnálatosnak tartom, hogy három évtizeddel a szabadság újbóli elnyerését követően ez lebeg a szeme előtt egy fiatal politikai generációnak.”

Mészáros ugyanazt reagálja a korrupciót firtató kérdésekre, amit Orbán ismételgetett a sajtótájékoztatóján: „A cégcsoporthoz tartozó vállalatok éves szinten több mint 100 milliárd forint adót fizetnek be az államkasszába. Nem értem, hogy lehet, hogy ez egyes politikai szereplőket zavar, ahelyett, hogy örülnének neki.”

Azt állítja, amióta visszavonult a közélettől, politikai kérdésekkel nem foglalkozik, de szerinte jövőre a jobboldal nyerni fog, egy esetleges kormányváltásról pedig azt mondja:

„Nekem nincs félnivalóm. Egy ekkora vállalatot csak transzparensen lehet működtetni.”

A cikk legőszintébb mondata vélhetően ez:

„Jóllehet a részvények többségével én rendelkezem, befolyásom a napi ügymenetre nincs.”

Mészáros Lőrinc kultúrafogyasztó azt is elmondta, hogy többször tárgyalt több mint 60 Munkácsy-festmény megvásárlásáról, de még nem tudtak megállapodni Pákh Imrével, pedig szívesen adna helyet egy állandó Munkácsy-kiállításnak.

Arról, hogy a napokban kiderült, hogy a volt felesége a válás után 100 milliárdos cégvagyontól vált meg a javára, Mészáros azt mondta:

„A volt feleségemmel nagyon korrektül megoldottuk ezt a kérdést. 36 év után váltak el útjaink, mindig hálás leszek ezért a három és fél évtizedért.”

Mészárosné Kelemen Beatrix és akkori férje, Mészáros Lőrinc 2019 őszén Fotó: botost/444.hu

Arról, hogy a gyerekei is vezető szerepet kapnak a cégbirodalomban, azt mondta: „Büszkén vallom, hogy az övék a jövő itt nálunk is.” Nemrég a bulvársajtóban maga Várkonyi Andrea jelentette be, hogy össze fog házasodni Mészáros Lőrinccel, a vőlegény ezt utólag így értékelte: „az elmúlt időszakban akaratunkon kívül kissé nagy a sajtóérdeklődés irányunkba, de Andival nagyon boldogok vagyunk”.