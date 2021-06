Visszatért a CNN-re a Zoom hívás közben maszturbáló jogi szakértő

Visszatért Jeffrey Toobin a CNN-re, aki arról lett ismert, hogy kirúgták a New Yorker magazintól, amiért egy Zoom hívás közben maszturbált.

Toobin az egyik legismertebb jogi szakértő, újságíró az amerikai médiában, a New Yorkeren kívül a CNN-nek is dolgozott elemzőként. Toobin az ügy kirobbanása után 8 hónapra eltűnt a nyilvánosság elől, most pedig egy interjú keretében tért vissza a CNN-re, ahol azt a bizonyos ügyet is megvitatták.

Toobin elmondta, hogy a hívás alatt azt hitte, ki van kapcsolva a kamerája, de nincs mentség arra, amit tett, és bocsánatot kért a feleségétől, a családjától, a kollégáitól. Toobin azt is elmondta, hogy a 8 hónap szünet alatt elment terápiára, közmunkában ételt osztott, és egy könyvön is dolgozott.

„Olyan emberré próbálok válni, akiben az emberek újra megbízhatnak” - mondta Toobin, és azt is hozzátette, hogy nagyon hálás, amiért a CNN újra alkalmazza őt mint jogi szakértőt.

Toobin azt is kommentálta, hogy szerinte túlzó büntetés volt a New Yorker részéről, hogy kirúgták, ugyanis az ott eltöltött 27 évében sosem volt rá panasz. A CNN-től nem rúgták ki, Toobin személyes okok miatt maga ment el hosszabb szabadságra, ezért számítani lehetett arra, hogy vissza fog térni. (CNN)