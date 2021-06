A nemzetközi megfigyelők szerint nem voltak érdemi szabálytalanságok a perui elnökválasztáson

Az Amerikai Államok Szervezete (OAS) megfigyelői nem találtak bizonyítékot komoly, a választások eredményét befolyásoló szabálytalanságokra a perui elnökválasztás végletekig kiélezett második fordulójában. A megfigyelők ugyanakkor mindkét jelöltet óva intették attól, hogy a választási bizottsághoz benyújtott panaszok kivizsgálása előtt győztesnek hirdessék magukat.

Pedro Castillo, a győzelemre álló baloldali elnökjelötl Fotó: GIAN MASKO/AFP

A vasárnapi második forduló rendkívül szoros eredményt hozott. A szocialista Pedro Castillo mintegy hatvanezer szavazatnyi előnyt szerzett, ám konzervatív riválisa, az elnöki sarj Keiko Fujimori a neki kedvezőtlen eredmények láttán csalást kiáltott, és több százezer szavazat felülvizsgálatát kezdeményezte.

A választás tétje nem kevés, Castillo az ország alkotmányának újraírását ígérte, amit a konzervatívok persze teljes mértékben elvetnek. Riválisának, Fujimorinak pedig személyesen is nagy a tétje a választás kimenetének, mert amúgy korrupciós ügyekben vizsgálódnak ellene.

Keiko Fujimori, aki több százezer szavazat felülvizsgálatát kezdeményezte, miután kiderült, hogy vesztésre áll. Fotó: GERARDO MARIN/Anadolu Agency via AFP

Fujimori amúgy is összetett figurája a perui nyilvánosságnak. Apja, Alberto 1990-2000 között az ország elnöke volt, de karrierje csúfos vége ért. 2000-ben gyakorlatilag elmenekült az országból. Az elnöksége alatt a szélsőbaloldal ellen halálosztagokkal, erőszakos sterilizációs kampányokkal harcoló Fujimori 2000-ben, amikor már szorult körülötte a hurok, szimplán nem tért haza egy ősei szülőföldjén, Japánban tett hivatalos látogatásáról, csak hazafaxolta lemondását. Ő jelenleg 25 éves börtönbüntetését tölti. Elnökjelölt lánya, Keiko is megjárta már a börtönt, a korrupciós vádak miatt 2018-20 között 13 hónapot űlt, jelenleg feltételesen van szabadlábon. Az ellene felhozott vádakat tagadja, azokat politikailag motiváltnak nevezte. (Via BBC)