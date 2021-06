Amszterdam nem kér több pénisznek öltözött részeg turistát

Amszetrdam a kocsmáival, cofeeshopjaival és vöröslámpás negyedével nagyon vonzó turistacélpontja volt a világ partizni vágyóinak, ám a turizmus járvány alatti teljes leállása lehetőséget teremtett a városvezetőknek a változtatásra. Ezért most, az újraindulás előtt keresetlen szavakkal meg is üzenték, hogy azok, akik "leginkább lerészegedni és csintalankodni jönnének pénisznek öltözve", azok inkább keressenek más úticélt maguknak.

Miközben a világ nagy részén inkább várják, hogy végre visszatérjenek a turisták, az amszterdami városvezetés inkább "extra intézkedésekkel" készül a járvány előtt jellemző partiturizmus visszaszorítására. Ez persze érthető, a város lakói, vagyis a városvezetők választói már jóideje ki vannak borulva a javarészt a 17. században kiépült belváros szűk utcáit elárasztó, 2018-ban például 19 millió turistától.

"Azokat a turistákat, akik tiszteletben tartják a várost és a lakóit, mindig is szívesen láttuk. Akik viszotn lakóinkat és örökségünket sem tisztelik, azoknak azt üzenjük, ne jöjjetek" - közölte a városháza. Ennek érdekében az újranyitás után a szokásosnál több rendőrt vezényelnek az utcákra, például az autójukban csövező turisták megbirságolására. Emellett szigorítják a lakásukat rövid távon kiadók ellenőrzését is, hogy betartják-e a szabályokat, melyek szerint legfeljebb évi harminc napra lehet így kiadni lakásukat. (Via The Guardian)