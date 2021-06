Fura, de annyira nem is: egy tanulmány szerint a feketék szomszédjában felnövő fehérek inkább szavaznak a demokratákra

Érdekes, de annyira tán nem meglepő következtetésre jutottak azok az amerikai kutatók, akik az elmúlt nyolc évtized amerikai népszámlálási adatai alapján megállapították, hogy azok a fehér férfiak, akik gyermekkorukban feketék közvetlen szomszédjaként nőttek fel, sokkal nagyobb valószínűséggel támogatják a demokrata pártot, mint azok, akik nem. A Sciences Advances című tudományos periodikában megjelent tanulmányuk szerint az összefüggés még úgy is áll, ha a feketék közvetlen szomszédjában felnövő fehér férfiak pártállását az azonos negyedben, de nem közvetlenül feketék szomszédjában élő fehér férfiakéval vetették össze.

"Azok a fehér emberek, akiknek fekete volt a szomszédjuk 1940-ben, sokkal inkább azonosulnak a liberális fajpolitikával, mint akiknek nem volt fekete szomszédjuk. Ez még a 2017-es pártregisztrációkon is meglátszott" - írták a kutatás szerzői.

Linda Tropp, az amhersti Massachusettsi Egyetem szociálpszichológusa szerint a kutatás megállapításai egybecsengenek a témában végzett közgazdaságtudományi, politológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálatokkal is. Tropp maga nem vett részt a kutatásban.

A kutatás szerzői ugyanakkor azt is elismerik, hogy az efféle diverzitás a nyugati társadalmak bizonyos részében nagyon is kemény ellenállást vált ki. Ryan Enos, a Harvard politológusa, a tanulmány vezető szerzője szerint a korábbi tudományos vizsgálatokból "és saját két szemünkkel" is láthatjuk, hogy a diverzitásnak lehetnek negatív következményei is, "mert sokan kényelmetlenül érzik magukat tőle". Ezt pedig némely politikusok ki is használják. Az USA-ban nem is kell sokáig turkálni a múltban, elég Donald Trump megválasztására gondolni. Trump az USA történetének első fekete elnökét, Barack Obamát követte a poszton, és kampányában nagyon is tudatosan használta a rasszista frázisokat.

Sok kutató mégis úgy véli, hogy a diverzitással szembeni ellenérzések rövidélletűek, írja a kutatást ismertető cikkében a Los Angeles Times újságírója, Amina Khan. Enosék tanulmánya is ezt erősíti, vagyis hogy a sokszínűség hosszú távon annak elfogadásához vezet, és egy sokszínű társadalom hosszú távon nagyon is sikeres lehet. Ennek kulcsa pont az afféle személyes kapcsolat, mint a közvetlen szomszédság. Korábbi tanulmányok alapján az ilyen szoros társadalmi kapcsolatok akár már napokon belül hatással vannak az érintettekre.

Enosék vizsgálatának legérdekesebb eredménye, hogy fő megállapításuk minden vizsgált esetben igaznak bizonyult, pedig még olyan apróságokra is kitértek vizsgálatukban, hogy adott esetben azok, akik a negyvenes években feketék közelébe költöztek, nem voltak-e eleve elfogadóbbak. De vizsgálataik szerint a minta még a vidéki lakosság körében is tartotta magát, ahol pedig a közvetlen szomszéd is akár kilométerekre lakhat. (Los Angeles Times via Yahoo News)