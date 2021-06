Hétfőn a Parlament előtt tüntetnek a kormány orosz mintájú homofób törvénytervezete ellen

Hétfő délután hat órára a Parlament elé szervez tüntetést számos civil szervezet, hogy így tiltakozzanak a fideszes politikusok által benyújtott törvénymódosítási javaslatok ellen, mely révén orosz mintára indulhatna állami homofób kampány az LMBT-közösség tagjai ellen, az iskolákból pedig kitilthatnák a kormány által nem megfelelőnek bélyegzett szervezeteket, illetve az általuk végzett szexuális felvilágosító oktatást.

Arról, hogy a kormánypárti képviselők hogyan kezdték el összemosni a pedofíliát a homoszexualitással, és hogyan próbálják meg most egy törvény segítségével kiszorítani az LMBT-szervezeteket, nemrég részletesen is írtunk. A módosítok benyújtása után számos jogvédő szervezet közösen tiltakozott, most pedig tüntetést is bejelentettek.

A hétfői eseményt a Budapest Pride, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Háttér Társaság, a Szivárványcsaládokért Alapítvány, a Prízma Közösség, a Tasz, az Amnesty International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság szervezi közösen. Mint az esemény felvezetőjében írják, tiltakozni akarnak „az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb jogfosztása ellen”.

A szervezők közleménye szerint kormánypárti képviselők olyan kirekesztő és gyűlöletkeltő javaslatokat nyújtottak be, amelyek célja, hogy teljesen eltüntessék az LMBTQI embereket a nyilvánosságból, és betiltsák azokat a létfontosságú iskolai programokat, amelyek egyrészt segítenek a fiataloknak abban, hogy információkhoz és támogatáshoz jussanak, másrészt elfogadóbb és mindenki számára biztonságosabb környezetet garantálnak.

Emellett hétfőn az ellen is tiltakoznak, hogy a kormány a törvényjavaslattal igyekszik egybemosni gyerekekkel szemben elkövetett, megbocsáthatatlan bűnöket elkövetőket az LMBTQI közösség tagjaival.