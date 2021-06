Idén már ne nagyon akarjanak Lamborghinit vásárolni

Egy Lamborghini Huracán STO az idei, első Milano Monza Open-air Motor Show-n. Fotó: MAIRO CINQUETTI/NurPhoto via AFP

Tíz havi gyártókapacitásának megfelelő mennyiségű autót adott el az év első öt hónapjában az olasz szuperautógyár, a Lamborghini, írja a Bloomberg. A cég ez alapján "erős növekedésre" számít 2021-ben, pedig a járvány ellenére 2020-ban se teljesített rosszul a Volkswagen csoporthoz tartozó márka. Annak ellenére, hogy a járvány miatt két hónapra be kellett zárniuk a gyárukat, a tavalyi történetük második legjobb üzleti éve volt.

Idén aztán teljesen elszabadult a szuperautóőrület. A járvány alatti korlátozásokból kiszabaduló vásárlóközönségüknek hála az első negyedévben 25 százalékkal nőtt leszállított autóik mennyisége.

A cég eredményeiről a Milano Monza Motor Show-n beszámoló ügyvezetőjük, Stephan Winkelmann távlati terveikről is beszélt. Mint mondta, bár autóik iránt hatalmas a kereslet, ők is beszálnak a villamosításba, és 2024-re már minden modelljükből akarnak hibrid változatot is, az évtized második felében pedig első teljesen elektromos modelljüket is forgalomba akarják hozni.