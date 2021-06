Pákh Imre szerint szó sem volt arról, hogy eladná a Munkácsy-festményeit Mészáros Lőrincnek

Pénteken jelent meg a NER által megszállt Indexen egy „interjú” Mészáros Lőrinccel, melyben az Orbán Viktor-közeli milliárdos sok minden mellett beszélt arról is, hogy többször tárgyalt több mint 60 Munkácsy-festmény megvásárlásáról, de még nem tudtak megállapodni Pákh Imrével, pedig szívesen adna helyet egy állandó Munkácsy-kiállításnak.

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere és Pákh Imre 2019-ben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A hvg.hu ezután kereste meg a milliárdos műgyűjtőt, aki időt kért az interjú elolvasására, majd közölte a lappal, hogy “ez azért nem egészen így volt”. Pákh Imre elmondása szerint valóban régóta érdekelte őt az Andrássy úton lévő Kogart ház, ezért amikor megtudta, hogy Mészáros tulajdonába került, valóban találkoztak.

„De arról, hogy ő megveszi a Munkácsy-gyűjteményemet, nem volt szó, már csak azért sem, mert nem is volt eladó” – mondta el a műgyűjtő, aki hozzátette, hogy a téma nem a festményvásárlás volt, hanem egy önálló Munkácsy-múzeum létrehozása, ebben a közös vállalkozásban pedig fele-fele részben lettek volna tulajdonosok, és ebbe a cégbe apportként bevitte volna a festményeket.

Pákh ugyanakkor a hvg.hu-nak elmondta, hogy a közös üzlet végül több ok miatt is, de meghiúsult. Számára a fő ok az volt, hogy Pákh ragaszkodott volna egy saját, önálló Munkácsy-múzeumhoz, míg Mészáros más célra is használta volna az épületet.

„Én azt gondolom, hogy tartozunk Munkácsynak egy saját múzeummal, ő máshogy gondolta, és mivel ő az ingatlan tulajdonosa, én ezt tiszteletben tartom” – mondta el a lapnak, és hozzátette, nem minden üzlet siker, van ez így.

Pákh azóta már Debrecen önkormányzatát kereste meg az ötlettel, és jelenleg Papp László polgármesterrel tárgyal egy debreceni Munkácsy-múzeum lehetőségéről. A város szerinte kitűnő választás lenne, hiszen a Déry Múzeumban látható jelenleg Munkácsy trilógiája. Elmondása szerint az ötletet jól fogadta a polgármester, komoly tárgyalások zajlanak köztük.