„A meddőségi klinikák államosítása ugyanaz, mint a 300 milliárdos lélegeztetőgép-biznisz”

Demonstrációt tartottak vasárnap délután a Kossuth téren, amiért a kormány a maradék három meddőségi magánklinikát is államosítani akarja.

Körülbelül ötven ember gyűlt össze a téren, ahova egy lombikprogramban részt vett átesett civil édesanya, Kazinczy Krisztina szervezett tüntetést, miután május 28-án megjelent a Magyar Közlönyben a törvényjavaslat, ami ellehetetleníti a lombikprogramokkal foglalkozó magánklinikák működést.

A rendelet szerint 2022. július 1-jétől kizárólag állami meddőségi klinikákon kezelhetők Magyarországon az erre jogosult nők.

A rendelet azt is kimondja, hogy a nem állami szolgáltatók 2022. június 30-tól nem kapnak engedélyt.

Továbbá a feltételeket nem teljesítő szolgáltatókat kártalanítanák, ehhez azonban még a náluk tárolt embriókat és ivarsejteket is át kell adniuk az állam részére.

Ebben a cikkben részletesen írtunk arról, hogy a kormány arra hivatkozva szüntetné meg a magánintézményeket, hogy ne lehessenek visszaélések, de a szakértők szerint ennek egyáltalán nincs szakmai alapja. Úgy látják, hogy a törvényjavaslattal csak azt éri el a kormány, hogy külföldre űzi nem csak a családra vágyó fiatalokat, de a szakembereket is. A lombikprogramon átesett nők pedig arról számoltak be, hogy sokuknak az állami kórházakban nem sikerült teherbe esniük, és úgy érezték, az ellátás színvonala sem volt megfelelő, az orvosoknak nem volt elég idejük velük foglalkozni.

A Kossuth térre többen gyerekekkel, babakocsikkal érkeztek, de idősebbek is akadtak a tüntetők között. Egy idős nő elmondta a 444-nek, hogy ő „a leendő unokái” miatt jött ki, ugyanis a lánya és a menye is érintett. A menye már 3 beültetésen is túl van, amit az egyik magánklinikán végeztek, de nagyon aggódnak, hogy a lombikprogramot nem fogják tudni befejezni a magánellátásban, az államiban pedig sokat kell várni, és kifutnak az időből.

Beszédében Kazinczy Krisztina arról beszélt, hogy az állami intézményekben hosszú várólisták vannak, miközben a meddősséggel küzdő nőknek a legnagyobb ellenségük az idő. Kazinczy Krisztina maga is részt vett állami kezelésekben, ahol úgy érezte, az orvosok sosincsenek képben, és nem vizsgálják meg rendesen, hogy miért nem sikerül teherbe esniük.

Lantos Gabriella középen, Kazinczy Krisztina jobbra. Fotó: Fődi Kitti

Kazinczy Krisztina hangsúlyozta, hogy a tüntetés nem az állami intézmények ellen szól, de feltette a kérdést, hogy „ha valaki azért megy magánklinikára, mert nincs ideje várni, vagy az államiban már lemondtak róla, akkor miért ne tehetné meg?”

A másik felszólaló, Lantos Gabriella egészségügyi közgazdász, az egyik magánkézben lévő klinika egykori igazgatója volt, aki arról beszélt, hogy eleinte nem értette, hogy mi szükség van a szféra teljes államosítására, de aztán közelebbről is megnézte az Emberi Erőforrásfejlesztési Operatív Program pluszt, ami kimondja, hogy a cél:

„A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítésével, az asszisztált reprodukciós (IVF) centrumok támogatása – többek között a »kliensbarát« körülmények megteremtése, szolgáltatásaik fejlesztése, az eszközellátás javítása révén.”

Lantos szerint ez azt jelenti, hogy uniós pénzeket akarnak a reprodukciós centrumok felújítására és felszerelésére költeni.

„Honnan is olyan ismerős mindez? Lehet, hogy épp most alakul meg az a kiválasztott cég, amelyik majd egy apai örökségért beszerzi a gépeket Kínából. És majd az eszközöket megint egy raktárban halmozzák fel? Mert használni nem lehet őket?” – kérdezte Lantos.

A szakértő szerint ugyanis a meddőségi központok államosításával nem lesz több szakorvos, sőt, inkább kevesebb lesz, hiszen már most is kevesebb van, miután hat meddőségi magáncentrumot decemberben már államosítottak.

„Ugyanaz fog történni, mint a 300 milliárdos lélegeztetőgép-biznisszel. Azok sem mentették meg egyetlen ember életét sem, mert nem volt szakember, aki kezelte volna őket. Ugyanígy, az új meddőségi eszközök miatt SEM fog több kisbaba megszületni. Mert nem lesz hozzá szakember. A meddőségi eszközökön megint csak néhány, a tűzhöz közel álló cég fogja magát betegre keresni” – mondta.

Fotó: Fődi Kitti

Lantos és Kazinczy is hangsúlyozták, hogy a törvényjavaslat egyik legaggasztóbb pontja, hogy a magánklinikákban tárolt embriókat átvenné az állam, csakhogy ez szerintük szervkereskedelem lenne, ugyanis egyedül a párnak van joga dönteni.

„Nem csak családellenes ez a döntés. Mélyen keresztényellenes is. Egy magát kereszténynek képzelő kormánynak tiszteletben kell tartani az embriók morális státuszát. Ezért az állam nem dönthet róluk. Nem adhatja egyik szolgáltatótól a másiknak, mert az embriók kizárólag a szülőpároké. Nem tartoznak ahhoz a szolgáltatóhoz, aki tárolja őket, és végképp nem tartoznak az államhoz” – mondta Lantos.

Fotó: Fődi Kitti

Lantos szerint a törvényjavaslattal a pároknak nem marad más választásuk csak az, hogy beállnak a sorba az állami intézményeknél, vagy kimennek Csehországba, hogy a kezelést megkapják. Kazinczy a demonstráció zárásaként arra kérte a kormányt, hogy vonja vissza a törvényjavaslatot, a parlament pedig ne szavazza azt meg.