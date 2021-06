A részegen alsógatyában kaszálás mesterfogásai, Hitler a cipőn, Mexico mi amor!

Jobb híján folytatódik, aminek el sem szabadott volna kezdődnia. Elképzelhetetlenül aljas bónusszal a végén. Ezúttal is, ahogy már annyiszor: Bede, Uj, Winkler, hinterland: Botos. Az alábbiak az alábbiakban.

01.00: Borízű jósda a lelátóról.

05.45: Hazánk kincsei, pacalkoncerves dobozban.

10.20: Hollik István először.

14.00: Szomolyai cseresznye és a bogyósgyümölcslobbi.

16.00: Kaszálni a podkaszton: Winkler kapott egy kaszát.

19.00: Aaron „Jaws” Homoki, világhírű profi gördeszkás és feltörekvő dorombművész.

20.00: Gördeszkás alapfilm: Dogtown and Z boys (tréler).



22.30: DJ Titusz dicsérete. Ennek a számnak – Titusz játszotta régi X-Lab-partikon – a végén pedig jól hallható, mennyire hasonlít a jellegzetes acidos pruttyogás (alighanem Roland TB-303-as analóg szintetizátor) a doromb hangjához.



30.30: Ha van analóg trance-zenész, kérjük, jelentkezzen! Addig is: orosz kézműves techno.



32.00: Így segíti Kína a magyar ellenzéket.

33.25: Vona Gábor megsérti a nyugdíjasokat.

33.30: Magyar filippínók akadálymentes fociöltözője.

34.40: Köszöntjük a Mandiner új sportrovatvezetőjét, Jorge Csisztu nigériai herceg leszármazottját!

37.00: A „Nagy Gabber vagy Happy Hardcore?” vita, megnyugtató lezárással. Ez pedig fröccsöntött magyar Happy HC-utánzatszerűség: Emergency House: Dübörög a ház.

39.00: Frankie Goes To Hollywood fícsöring Lemmy.

40.00: Holly Johnson jellegzetes akcentusa.

41.00: Tom Of Finland.

43.00: A Megadeth basszgitárosának MeToo-botránya. Idézzük fel az avokádógate-et (mémmagyarázat vol. 0.).

48.00: Perui választások azonnali mélyelemzése, spanyolul. Ezen belül:

55.00: Így lesz Magyarországból Latin-Amerika. (Bede Márton 2014-es cikke, lehet pipálgatni a checkboxokat.)

57.00: Ügyes hazudozók.

61.50: Sorozatajánló: Összeesküvés Amerika ellen.

69.30: Mémmagyarázó rovat vol. 1.: finn nyelvlecke. Otthon alsóneműben irtózatosan berúgni – kalsarikänni. („Finnish people are super proud of this habit...”)

70.10: Mémmagy 2.: Puma Storm Adrenaline.

73.00: Pótkaszttörténeti, EPIC outro!

Pusztító bónusz: a német futballválogatott tematikus dalai vébéről vébére (az utolsó Village People-ös alighanem Orbánnak szánt provokáció)

1974

1978





1982

1986

1990

1994