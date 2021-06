Egyetlen fős többséggel megszerezte a parlamenti többséget az új izraeli kormány

Vasárnap este megszerezte a megválasztásához szükséges többséget az izraeli parlamentben a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány, így 12 év után távozik az kormányfői posztról Benjámin Netanjahu. A koalíciós megállapodás szerint a most beiktatott kormányt ketten is vezetik majd, félidei váltással: Bennettet két év múlva a Jes Atíd pártelnöke, Jair Lapid váltja majd. A vasárnapi parlamenti ülést többször is botrányos bekiabálások, távozások szakították meg. Az új kormányfő beszédében kitért arra, hogy mennyire törékeny a nyolcpárti koalíció. Bennett szerint csak gyakorlati kérdésekkel foglalkozik majd a kabinet és olyan ügyeket amikben nincs egyetértés, például a palesztin-helyzet, nem vesznek napirendre. A távozó Netanjahu is felszólalhatott, aki utódát árulónak nevezte, és harcot esküdött ellene. És megígérte, hogy visszatér a hatalomba, hamarabb is mint bárki azt remélné.