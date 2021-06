A Merkely Béla által javasolt tesztje is negatív lett a kínaival oltott orvosnak

„A hiten kívül mivel igazolható, hogy védett vagyok?” – tette fel a kérdést Merkely Bélának levelében Bodó Hajnalka, ma már nem praktizáló, nyugdíjas reumatológus, aki a 24.hu-nak beszélt arról, hogy miután megkapta a kínai vakcinát, összesen három tesztet végeztetett el önköltségen, és mindhárom negatív lett. Az is, aminek elvégzését végül Merkely javasolta.

Első levelét május 6-án küldte Merkelynek, akkor arról érdeklődött, hogy miután negatív lett az antitesttesztje, mi a teendője, védett-e, kaphat-e Pfizer-vakcinát, levelében pedig idézte is a Semmelweis Egyetem rektorának kijelentését, miszerint az egyetemen még nem találtak olyan, kínai vakcinával beoltott embert, akinek ne lett volna antitestje két dózis beadását követően.

Merkely válaszában azt írta, hogy az oltás utáni ellenanyagválasz mérésére nem minden teszt alkalmas, így az sem, amit Bodó csináltatott, ezért azt ajánlotta csináltasson tesztet a Semmelweis Egyetemen. Végül ez a teszt is negatív eredményt mutatott, ezért Bodó újra levelet írt Merkelynek, és érdeklődött, hogy saját felelősségre kaphatna-e férjével együtt Pfizert, mire Merkely azt válaszolta:

„önmagában az antitestteszt eredményeit a SARS-CoV-2 fertőzés elleni immunitás vagy védelem meghatározott szintjének jeleként értelmezni nem lehet”.

Bodó ezek után kérdezte azt Merkelytől, hogy a hiten kívül mivel igazolható, hogy védett, erre a SOTE rektora azonban már nem válaszolt.

Merkely Béla május elején úgy fogalmazott, bátor és jó döntés volt, hogy Magyarország az Európai Unióban elsőként alkalmazta a kínai Sinopharm cég vakcináját, ami sokat tett hozzá ahhoz, hogy újrainduljon az élet Magyarországon.

Akkor azt is mondta, biztos benne, hogy csak idő kérdése, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elismerje a Sinopharm-vakcina hatásosságát, amit szerinte hamarosan az európai és az amerikai gyógyszerügynökségek is megtesznek majd.

Nekünk is van olyan olvasónk, aki Bodóhoz hasonlóan Merkelyvel levelezett, miután párjával két héttel a második kínai oltás után teszteltek, és mindkettejük eredménye negatív lett. Merkely gyakorlatilag szó szerint ugyanazt válaszolta neki is, mint a 24.hu-nak nyilatkozó nőnek.

Közben már négyezer tagnál és ötszáznál több leleteredménynél tart az a Facebook-csoport, aminek olyan, túlnyomóan 60 év feletti emberek a tagjai, akiknél két kínai oltás után egyáltalán nem vagy csak elenyésző mértékben mutattak ki antitestet. A 24.hu szerint egyre több olyan ember is jelentkezik a csoportba, akinek nemcsak az antitestvizsgálata negatív, hanem a sejtes immunitása sem alakult ki.