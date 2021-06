A négynemes ellenzéki konzultáción a szavazók 97 százaléka nem támogatta a Fudan Egyetem építését

Vasárnap lezárult a Fudan Egyetem vagy Diákváros konzultáció, amelyet Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely kezdeményezésére az aHang bonyolított le. (Ez a szervezet felel az ellenzéki előválasztás lebonyolításáért is.) Összesen 30 506 érvényes szavazatot adtak le, ennek 44,9%-a érkezett online.

Az eredményeket bemutató sajtótájékoztatón Baranyi Krisztina elmondta, hogy a demokrácia győzelmének tekintik az elmúlt 10 napban folytatott konzultációt, amelyen egyértelmű válasz született arról, hogy a budapesti lakosok a Fudan Egyetemre vagy a Diákvárosra szánnának közpénzt.

A négynemes konzultáción a szavazók 94-97-99-99 százalékban utasították el, hogy a Fudan kampusza épüljön meg a Diákváros számára kijelölt területen.

Karácsony Gergely egyenesen a demokrácia ünnepének nevezte a konzultációt. A főpolgármester azt mondta, mindent meg fognak tenni, hogy a Fudan egyetem beruházás ne valósuljon meg, a Diákváros pedig igen. A helyi és a budapesti népszavazás mellett országos népszavazási kezdeményezést is indítanak, amint vége a veszélyhelyzetnek, hogy a nem budapestiek is el tudják mondani a véleményüket, hiszen az ő pénzük felhasználásával is valósulna meg a beruházás. Azon dolgoznak, hogy ez egy nemzeti, közös ügy legyen.

Baranyi árulkodónak nevezte azt, hogy „az éj leple alatt”, várhatóan ma késő este fogják tárgyalni a két, Fudan egyetemet érintő beruházást az országgyűlésben, holnap reggel pedig már szavaznak is a Fudan egyetemhez kapcsolódó alapítványról és arról, hogy a Diákváros tervezett területét átadják-e a Fudan egyetem beruházásnak.

A résztvevők szerint sikeres volt a konzultáció, amit az előválasztás főpróbájának is tartanak. Az aHang közleménye szerint most azok a technikai, logisztikai megoldások vizsgáztak, amiken már két éve dolgoznak.