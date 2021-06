Fudan helyett pedofiltörvény

Jó reggelt! Ma csak 25 fok lesz, a hét végén viszont 35.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

PEDOTEMATIZÁLÁS

Pride Pozsonyban, 2014. június 28-án. Fotó: SAMUEL KUBANI

Hétfőn szavaz a parlament a putyini mintára készült, homofób „pedofiltörvény” ellen. A fideszest többség természetesen meg fogja szavazni, a kérdés inkább az, hogy mit kezd ezzel a helyzettel az ellenzék.

Vendégpublicisztikájában Gulyás Márton arról írt a 444-en, hogy az ellenzéknek egyszerűen bojkottálnia kellene ezt a szavazást. Szerinte nem csak morálisan ez a helyes döntés, hanem politikailag is ez a racionális.

„Az ellenzéket a kormánypárti sajtó már most ‘pedofilsimogatónak’, ‘gyermekbántalmazónak’ és ‘szexuális erőszaktevőnek’ állítja be. Ezen sem az nem fog változtatni, ha megszavazza a törvénytervezetet, sem az, ha bojkottálja a szavazást.”



Hasonló vádakra számíthat mindenki, aki hétfőn részt vesz a Parlament elé több civil szervezet által összehívott tüntetésen, ami a törvénytervezet ellen tiltakozik majd.

Még mindig nem biztos, hogy ez a melegellenes, „pedofil” téma lesz a Fidesz részéről a csodafegyver, amivel megpróbálják letarolni a kampányt, és jövőre megnyerni a választást. Az viszont biztos, hogy máris sikerült az egy-két hete még számukra rendkívül kellemetlen Fudan- és Kína-témát háttérbe szorítaniuk.

COVID-21

Nyaralni készül az operatív törzs.

Teljesen megszüntetik a már egyébként is megritkított napi „sajtótájékoztatókat”.

Átállnak „készenléti jellegű adatszolgáltatásra”, vagyis a járványügyi adatokat kizárólag hétköznapokon közlik, hétvégén nem.

A „sajtótájékoztatóknak” sok haszna eddig sem volt, azokon személyesen kérdezni több mint egy éve nem lehetett.

A napi jelentésekben nem számítanánk óriási meglepetésekre, mert szerencsére megbízhatóan unalmasan alakultak a magyarországi járványügyi adatok az elmúlt hetekben, fokozatosan javult minden. De azért a briteknél is fejfájást okozó delta variáns miatt fél szemmel még érdemes követni a trendeket. Bízzunk benne, hogy a szakértők megteszik ezt, jobb adatok alapján, mint amiket a kormány a hivatalos honlapon a maga sajátos módján eddig megosztott.

Azt viszont ők sem tudják, hogy merre fejlődhet tovább a koronavírus, ami másfél év alatt csaknem négyszer fertőzőbbé vált. A koronavírus még olyan rövid ideje része az életünknek, hogy megjósolhatatlan, milyen irányba indul a további evolúciója.

ÖSSZEFOGÓCSKA

Görög Ibolya protokollszakértő (j), miután közéleti díjat vett át a Magyar Szocialista Párt (MSZP) budapesti nőnapi rendezvényén 2019. március 9-én. Mellette Gurmai Zita, az MSZP nőtagozatának elnöke (b) Hiller István választmányi elnök. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Van, ahol tökéletes az ellenzéki összefogás: Pesterzsébeten minden párt Hiller Istvánt támogatja. Hiller az előző két választáson nyerte ezt a választókerületet, jó esélye van ismét behúzni. Máshol viszont még zajlik az átigazolási szezon: Újbudán a korábbi MSZP-alelnök Molnár Gyula inkább DK-s színekben indul. Neki talán lesznek itt ellenzéki vetélytársai, nem lefutott, hogy ő mérkőzhet meg jövő tavasszal a fideszes jelölttel.

Az viszont már biztosnak látszik, hogy Zugló lesz az ellenzéki előválasztás legzajosabb meccse. Karácsony Gergely és a Jobbik egyaránt átléptek egy vastag vörös vonalat, és nem a korrupció ellen küzdő Hadházy Ákost támogatják, hanem azt a Tóth Csabát, akinek határozottan más a viszonya a korrupcióhoz. Különösen Karácsony esetében kínos ez, aki korábban többször látványos összetűzésbe került a szocialista képviselővel. A főpolgármester most azt mondta, mindezt a múlt részének tekinti.

Néhány hír kormánypárti oldalról:

EGY KIRÁLYSÁG VÉGE

Jair Lapid valamit súg Naftali Bennettnek Fotó: RONEN ZVULUN/AFP

Vasárnap este megszerezte a megválasztásához szükséges többséget az izraeli parlamentben a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány, így 12 év után távozik a kormányfői posztról Benjámin Netanjahu. A koalíciós megállapodás szerint a most beiktatott kormányt ketten is vezetik majd, félidei váltással: Bennettet két év múlva a legerősebb ellenzéki párt elnöke, Jair Lapid váltja majd.

A Knesszetben a távozó Netanjahu is felszólalhatott, aki utódát árulónak nevezte, és harcot esküdött ellene. Megígérte, hogy visszatér a hatalomba, hamarabb is mint bárki azt remélné.

Máshol:

4! CIKK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Eger lehetett volna az ellenzéki összefogás példája, de nem lett belőle semmi – Két év után összeomlott az ellenzéki összefogás Egerben: a polgármester, Mirkóczki Ádám kilépett. Az országos ellenzéki együttműködés is ilyen ingatag vagy csak Egerben nem tudtak kijönni?

A meddőségi centrumok államosításával a családbarát kormány csak elüldözi a családra vágyókat – A kormány egy rendelettel a maradék három meddőségi centrumot is államosítaná, ezzel teljesen megszüntetve a magán ellátást. A lombikprogramban részt vevő nők és a szakértők is tiltakoznak a döntés ellen.

A kétmillió dolláros kávézó – A NER elnevezett egy brit filozófusról egy belvárosi vendéglátóhelyet, és kitömte iszonyatosan sok pénzzel. Milyen? Semmilyen. A kávé jó, de a vérnyomást nem az nyomja itt fel.

Miért etetjük az állatokat? – A haszonállatokat etetni kell, különben éhen halnak, no meg ha senki sem etette volna őket, valószínűleg eszük ágában sem lett volna domesztikálódni. Az ember vadon élő állatokat is imád etetni, pedig egyáltalán nem biztos, hogy ez az állatoknak is jót tesz.

ÉS EGY PODCAST

A részegen alsógatyában kaszálás mesterfogásai, Mexico mi amor! – Jobb lenne ezt az egészet komolyan venni. Tuti, hogy a paksi kettes blokkban lesz a Fudan egyetem!

VÉGÜL SPORT

Malinovszkiy és Depay párharca Fotó: JOHN THYS/AFP

Csak a szerencsén, az orvosok és többek közt Kjaer, a dánok csapatkapitánya gyors reakcióján múlt, hogy nem kezdődött tragédiával a 2021-es Európa-bajnokság. A szombaton a pályán feltehetően szívrohamot kapott Christian Eriksen szerencsére már jól van, de valószínűleg profi focista már nem lesz belőle. Kórházban végezte az az angol szurkoló is, aki vasárnap zuhant le a Wembley lelátójáról.

Kollégájuk kvázi-tragédiája a magyar válogatott játékosait sokkolta. Az esetet a közmédia stúdiójában elképesztő érzéketlenséggel kommentáló Bognár Györgyöt nem, de utólag ő is bocsánatot kért a produkciójáért.

Vasárnap három meccset játszottak:

A mai program:

15:00 Skócia–Csehország

18:00 Lengyelország–Szlovákia

21:00 Spanyolország–Svédország

Holnap este hatkor pedig jön a magyar–portugál. Illetlenség ennek örülni, de azért nem rossz hír, hogy Joao Cancelo kidőlt koronavírussal. Térdelésügyben sajnos balhé várható. A NER fejben már ott tart, hogy meccsek előtt nem térdelni olyan, mint nem karlendíteni Berlinben 1940-ben. A budapesti ír követség ugyan elmagyarázta Orbán Viktornak, hogy letérdelni nem tiszteletlenség vagy provokáció, de ezt nem fogják sokan meghallani.

Van viszont egy fantasztikus sporthír is: 2009 után, 37 évesen ismét világbajnok lett az öttusázó Marosi Ádám. Győzött a férfi csapat is. Hátha át tudják menteni ezt a formát az egy hónap múlva kezdődő olimpiára.