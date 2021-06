Kiültette a pódiumra a belarusz hatóság a repülőről lerángatott Raman Prataszevicset

Sajtótájékoztatót tartottak a fehérorosz hatóságok arról, hogy miért kellett Minskben leszállnia a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatának május végén. Erre pedig az öltönyös és egyenruhás vastagnyakú hatósági emberek mellé kiültették Raman Prataszevicset is, a fehérorosz ellenzéki aktivistát, akit arról a bizonyos Ryanair-gépről a barátnőjével együtt lerángattak és letartóztattak, és azóta is őrizetben tartanak.

A Ryanair gépe május 23-án szállt le Minskben MIG-29-es vadászgépek kíséretében, miután a fehérorosz hatóságok azt közölték a gép pilótáival, hogy információik szerint bomba van a gépen. Ezt állítólag a Hamász palesztin terrorszervezet tette a gépre, a szervezet ezt tagadta. A gépen bombát nem találtak. A valódi ok persze az volt, hogy a gépen utazott Prataszevics, a Nexta nevű hírcsatorna főszerkesztője. Ez a hírcsatorna nagyon fontos volt az Aljakszandr Lukasenka kormánya elleni tavaly nyári tüntetések alatt. Róla itt, a Nexta szerepéről itt írtunk bővebben.

A fehérorosz hatóságok persze tagadják, hogy terrorista módjára eltérítették volna a gépet, csak hogy letartóztathassák a rendszer ellenségét. Nyilván ezt magyaráznák a mai sajtótájékoztatón is, amelyre elrángatták magát Prataszevicset is. Hogy mi hangzott el, azt egyelőre nem tudni. De azt igen, hogy