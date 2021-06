Orbán: Törvényünk méltó folytatása az európai szabadsághagyományoknak

„A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen” – írja Orbán Viktor a Szamizdat 10 című kinyilatkoztatásában. (A miniszterelnök valamiért a kommunista rendszerekben illegálisan terjesztett szamizdatokról nevezte el a sorozatát, pedig azokat a kiadványokat a rezsim cenzúrája betiltotta, de ő – gondolom, még – nem tiltotta be magát.)

„Most a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeinket pedig radikálisan védelmező új törvények miatt verik félre az európai harangokat” – írja Orbán, aki szerint:

„Hiába, a mozgalom örök, már nem a »világ proletárjai egyesüljetek«, hanem a »világ liberálisai egyesüljetek« az új jelszó. Ez persze erősíti azt a közép-európai meggyőződést, hogy ma a liberális voltaképpen a diplomás kommunista.”

Az utóbbi állítást nem először idézte Orbán, a Hunter S. Thompson Rumnapló című regényéből készült filmben mondja ki a Mr. Zimburger nevű bűnöző, aki ráadásul nemcsak illiberális, de rasszista is lehet, mert a teljes idézet így szól: „Nincs olyan, hogy liberális. A liberális az egy diplomás komcsi, aki néger gondolatokat gondol.” („There's no such thing as a liberal. A liberal is a commie with a college education thinking negro thoughts.”)

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Orbán most azt írja, az új törvény „semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik”, „csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet”.

A kormányfő úgy látja, „Magyarországon senki sem szól bele abba, hogy a felnőttek miként élnek”, sőt „a magyar társadalom európai kontextusban az egyéni szabadság és a tolerancia mellett leginkább elkötelezett európai népek közé tartozik”. „Ennek okai a kulturális hagyományainkban, a keresztény szabadságban, a nemzeti szabadságért vívott harcokban és a kommunizmus és a kommunista önkény mély megvetésében gyökereznek” – írja a kínai kommunista rezsim nagy tisztelője.

Az orosz eredetinél is szigorúbb, homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvényről Orbán azt írja: