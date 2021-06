Úszva követték a minisztérium emberei az árvizet motorcsónakból megtekintő orosz kormányzót

Szergej Akszjonov, az oroszok által elfoglalt, vitatott hovatartozású Krím kormányzója eddig is színes figurának számított, akit például többször meggyanúsítottak azzal, hogy korábban szervezett bűnbanda tagja volt, és a testőrei maffiózók, de most még az ő mércéjével mérve is bizarr ügybe keveredett.

Előkerült ugyanis egy friss videó arról, hogy a politikus motorcsónakos látogatást tesz a hirtelen árvíz sújtotta Kercs városában.

Úgy, hogy a csónakját három, egyenruhásnak vagy öltönyösnek tűnő férfi követi, gyorsúszásban. Az úszó férfiakban többen is Akszjonov hírhedt testőrségének tagjait vélték felfedezni, a rövid videó pedig pillanatok alatt lett szuper népszerű az orosz neten és médiában.

Egyre többen találgatták, hogy kik követték a kormányzót, felmerült például az is, hogy nem testőrök, hanem a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának munkatársai voltak.

A sztori akkor lépett szintet, amikor az emlegetett minisztérium közleményben cáfolta az érintettségét, miközben egyre több hivatalos személy szólalt meg az ügyben.

A Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma ugyanis szó szerint ezt a nyilatkozatot publikálta:

“Civil személyekről van szó, akik ezt az érthetetlen döntést hozták ebben a kritikus helyzetben. Öltönyt húztak és nem jutott eszükbe annál okosabb, mint hogy Akszjonov csónakja után ússzanak.”

Csakhogy mindeközben Akszjonov egyik tanácsadója azt nyilatkozta a RIA News hírügynökségnek, hogy ezek mégiscsak az említett minisztérium emberei voltak, de szerinte nem őket követték, hanem véletlenül pont ezen az útvonalon úsztak a helyi kórház felé. A tanácsadó azt is elmagyarázta, hogy a város ezen részét mellig érő víz borította, amiben gyorsabb úszni, mint gázolni. Akszjonov szóvivője - aki nem azonos az előző tanácsadóval - egy másik lapnak ugyanakkor azt mondta, hogy halvány elképzelése sincs, miért úszott utánuk a három férfi, és kikről van szó egyáltalán. Ha ez nem lenne elég zavaros, a sajtónak sikerült elkapnia magát Akszjonovot is, aki viszont tényként állította, hogy az úszók mégiscsak a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának emberei voltak, sőt külön köszönetet is mondott nekik a vízi kíséretért, hozzátéve, hogy biztos abban, hogy a tárca alkalmazottai kivétel nélkül mindenkinek ugyanilyen úszós kíséretet adnak, ha arra jár.