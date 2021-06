A szlovák kormány már vizsgálja, hogyan lehetne kötelezővé tenni az oltást bizonyos csoportoknál

Szlovákiában már az igazságügyi minisztérium vizsgálja annak a lehetőségét, hogyan lehetne kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást a lakosság bizonyos csoportjainál, hogy ezzel növeljék az átoltottságot. Ez vonatkozhatna bizonyos foglalkozásokat végzőkre vagy bizonyos korcsoportokra, például a 60 év felettiekre is. Erről Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter beszélt a Denníknnek adott interjújában. Az 5,4 milliós Szlovákiában eddig 1 927 554 embert oltottak be legalább egyszer, 1 238 271-en pedig már a második adagot is megkapták.

A miniszter elmondta, hogy kötelező karantént írnának elő azoknak, akik elhallgatják, hogy magas kockázatú országokból tértek haza. A költségeket pedig az ilyen személyeknek maguknak kellene fizetniük. A szlovák egészségügyi minisztérium a mobilszolgáltatók adatai alapján kiderítették, hogy több mint 500 szlovákiai állampolgár járt az Európa-bajnokság budapesti meccsén, de közülük később csak 270-en jelentkeztek be tesztelésre.

Lengvarský el tudja képzelni, hogy a koronavírus delta variánsának terjedése miatt akár egy egész település karanténját is el tudja képzelni. (Paraméter)