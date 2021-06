Csütörtök éjjel Izrael újra bombázta Gázát

Megalakulása óta Izrael új kormánya a héten már másodszor mért katonai csapást a Gázai övezetre. A légicsapásokkal az övezetet uraló palesztin militánsok gyújtóballonokkal elkövetett támadásaira reagáltak. A palesztinok azután kezdték ilyen házilagos eszközökkel támadni az övezetet környező mezőgazdasági területeket, hogy szélsőjobboldali zsidó szervezetek provokatív felvonulást tartottak Jeruzsálem arab negyedeiben.

Gázaváros 2021.június 18-ra virradó éjjel. Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Izrael vasárnap felállt új kormánya egyben azt is jelezte, hogy akár a hadműveletek kiszélesítésére is készen áll, amennyiben nem érnek véget a provokációk. A szerdai és csütörtöki izraeli légicsapások sokkal visszafogottabbak voltak a múlt havi háborúban végrehajtottaknál, emberi áldozatokról egyelőre nem is érkezett hír.

Izraelben vasárnap váltottak kormányt, miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök korábbi szövetségese, Naftali Bennett megállapodást kötött az ellenzékkel, és két évre miniszterelnöki megbízást szerzett - a ciklus félidejében majd a centrista-baloldali ellenzék vezetője válthatja. (Via The Guardian)