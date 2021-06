Egyre több országban közelíti az első oltottak aránya a magyar adatokat

„Még mindig van hárommillió ember, aki nem oltatta be magát, amivel valahol a németek és a románok között vagyunk félúton” - mondta reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Szerinte a németek abban bíznak, hogy idővel meg tudják haladni a magyar oltottsági arányt, a románoknál erre esély sem látszik. A német bizalom az ECDC adatai alapján teljesen megalapozottnak látszik, és nemcsak a németek közelítenek Magyarországhoz az első oltást megkapottak arányában.

Orbán szerint az oltások tekintetében másfél-két hónapnyi előnyünk van az unió más országaihoz képest. Valóban vannak olyan országok, ahol alacsony az oltottak száma, például az Orbán által említett Romániában (a felnőtt lakosság 29,1 százaléka). De a korábbi előnyünk egyre fogy.



Németországban a felnőtt lakosság 57,9 százaléka kapta meg az első oltást, majdnem annyi, mint Olaszországban (57,8). Ennél is jobb az arány Hollandiában (59,7), Írországban (60), Belgiumban (62,1) és Finnországban (63,5).



Magyarországon az első oltást a felnőtt lakosság 65,9 százaléka kapta meg, magasabb az arány Izlandon (66,5 százlék) és Máltán (69,6). A második oltást is megkapottak aránya ugyanakkor egyelőre csak Máltán magasabb (59 százalék), mint nálunk (52 százalék).

A magyar oltási program nagyon belassult. Tegnap 13 135-en kapták meg az első oltásukat, ez a heti legmagasabb adat. (61 240-en a másodikat.)

Nem tűnik úgy, hogy a kormánynak lennének ötletei arra, hogy a majdnem 3 millió még be nem oltott felnőttet hogyan veszi rá arra, hogy beoltassák magukat. Orbán annyit tett, hogy a rádióban többször is elmondta, hogy az a hárommillió ember, aki nem oltatta be magát jó eséllyel meg fog betegedni, ezért arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát, illetve szerinte meg kell békülnünk azzal, hogy aki nem oltatja be magát az potenciális súlyos beteg.

Az első oltást eddig összesen 5 389 058-an, a másodikat 4 360 313-an kapták meg.



Két újabb áldozata van a járványnak (egy 83 éves férfi és egy 91 éves nő). Budapesten már harmadik napja nem jelentettek koronavírussal összefüggő halálesetet. Összesen 29 950-en haltak meg a járványban hivatalosan.

106 újabb fertőzöttről számoltak be. Ez a szám alacsony, ugyanakkor egyáltalán nem lehet tudni, hogy az új fertőzöttek hány százaléka kapta el a delta variánst. Portugáliában például ez dobta meg a számokat az elmúlt napokban, a szlovák (!) egészségügyi miniszter pedig attól tart, hogy a keddi teltházas magyar–portugál Eb-meccs miatt újabb gócpont alakulhatott ki, ami érintheti majd Szlovákiát.

A kórházban lévő koronavírus-fertőzöttek száma 300 alá csökkent (289), lélegeztetőn 43-an vannak.

A hétvégén a járványügyi számokról nem fog tájékoztatást adni az operatív törzs, csak majd hétfőn, összesítve.