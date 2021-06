Megkezdődött Iránban az elnökválasztás

Elnökválasztás kezdődött pénteken Iránban, de sok tétje nincs. A jelölteket előzetesen kvalifikáló Őrök tanácsa, vagyis az országot ténylegesen irányító főpapok testülete már a szavazás előtt kiszórt minden olyan jelöltet, akinek minimális esélye lett volna preferált jelöltjükkel, az ultrakonzervatív Ebrahim Raiszivel szemben. Raiszi, aki maga is főpap, eddig az ország bíróságát vezette.

Ebrahim Raiszi, az iráni elnökválasztás előre kijelölt győztese. Fotó: ATTA KENARE/AFP

Egyetlen számottevő riválisa maradt, az iráni jegybank egykori elnöke, Abdolnasszer Hemmati. Ő is csak azért számottevő, mert ő az egyetlen, akit nem feltétlenül lehet a keményvonalasok közé sorolni - persze csak irányi viszonylatban számít mérsékeltnek.

A választás legnagyobb kérdése így most az, hogy mekkora lesz a részvétel. A 2017-es elnökválasztáson 73 százalék volt, most még a hivatalos állami közvélemény-kutató, az ISPA szerint is 42 százalék körül alakulhat csak, vagyis az iráni szavazók többsége távolmaradásával nyilváníthat véleményt. Ilyen alacsony részvétel még akkor is megkérdőjelezheti a győztes legitimációját, ha a választás javarészt eleve színjáték. (Via BBC)