Tíz évvel ezelőtt egy 16 éves lány halálát kívánta, ebbe bukhat most bele Chrissy Teigen

„Egyszerűen nincs mentség a korábbi borzalmas tweetjeimre. Azok, akiknek szántam, nem érdemelték meg. Senki sem érdemli ezt. Legtöbbjüknek együttérzésre, kedvességre, megértésre és támogatásra lett volna szüksége, nem az én aljas, szélsőséges vicceimre”

– ezt Chrissy Teigen írta nemrég, miután többen is szóvátették, hogy korábban nemcsak gúnyolódott rajtuk, de konkrétan a halálukat kívánta nyilvános Twitter-posztokban és privát üzenetekben.

Az elmúlt tíz évben Chrissy Teigen nem azért volt híres, mert modellkedett, mert kiadott pár szakácskönyvet vagy mert az énekes John Legend a férje. Teigent leginkább Twitter-posztjai miatt ismerték és szerették, amikben gátlástalanul viccelődött bármivel és bárkivel, azért pedig pláne imádták, mert néha magát is kiröhögte. Ő volt a klasszik jócsaj, aki a jócsajsága mellett nemcsak enni szeret, de viccelni is, 2014-ben emiatt az Elle egyenesen a modellvilág Jennifer Lawrence-ének nevezte. Azokat írta ki Twitterre, amiken az ember a barátaival egymás között röhög, szórakoztató volt, őszinte, és nem nagyon ismert határokat. Utóbbiba most szépen bele is bukhat.



„Bántott és zaklatott”

Teigen előszeretettel trollkodott bárkivel, még Donald Trumppal is, amin nyilván könnyű nevetni és sokkal nehezebb felháborodni. Ez a trollkodás más hírességeket is érintett, sok esetben ezek viszont már inkább erős bullyingnak számítottak. Elsőként Courtney Stodden mutatott rá idén márciusban, hogy Teigen viccelődéseinek van, de legalábbis volt egy súlyosan sötét oldala is.

Stodden elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt Teigen több neki címzett nyilvános Twitter-posztban gyűlölködött vele, a halálát kívánta, volt hogy privát üzenetet is küldött neki, amiben arra kérte, ölje meg magát.

„Rengeteget bántott és zaklatott, amikor még csak 16 éves voltam. Akkor, amikor segítségre lett volna szükségem” – mondta Stodden, aki 2011-ben lett híres, miután 16 éves korában hozzáment egy félhíres hollywoodi színészhez, az akkor 51 éves Doug Hutchisonhoz. Stodden gyakorlatilag egy gyerek volt, akit kihasználtak, és akit ezzel együtt a média célpontként és cirkuszi látványosságként kezelt. Miközben tele voltak a bulvárlapok Stodden szexvideójával, vetélésével vagy öngyilkossági kísérletével, mindenki a provokatív külsejével volt elfoglalva, azzal nem, hogy gyakorlatilag még gyerek.

Miután kiderült, hogy a Stoddent zaklatók és bántalmazók közé tartozott Teigen is, Teigen főzős kellékeit forgalmazó márkája, a Cravings eltűnt a Macy's weboldaláról. Az nem derült ki, hogy ez mennyire volt véletlen, mindenesetre nem sokkal később Teigen is megszólalt az ügyben, és május 12-én egy Twitter-posztban úgy fogalmazott: „Gyalázatosan érzem magam, és szomorú vagyok amiatt, aki voltam. Egy bizonytalan, figyelemre éhes troll. Szégyellem magam a viselkedésem miatt, de ez semmi ahhoz képest, ahogy Courtney érezte magát.”

Miután itt sem halt el a történet, és továbbra is cikkek tömegei foglalkoztak Teigen korábbi, másokat bántó megjegyzéseivel, június 14-én Chrissy Teigen egy hosszú blogbejegyzésben kért újra bocsánatot nemcsak Stoddentől, de másoktól is, akiket posztjaival bántott.

„Mint tudjátok, előkerült egy csomó régi szörnyű (szörnyű, szörnyű) tweetem. Igazán szégyellem őket. Ahogy most rájuk nézek és látom a fájdalmat, amit okoztak, fel kell tennem a kérdést: Hogy tehettem ezt?”

Hozzátette, hogy egy embertől már nyilvánosan bocsánatot kért, de vannak még, akiktől hasonlóan bocsánatot kell kérnie, őket most sorra, egyenként keresi fel. Posztját végül azzal zárta, valójában nem kér megbocsátást, csak „türelmet és megértést”, illetve hogy a korábban elkövetett hibái mellett lehetőséget kapjon az „önfejlesztésre és változásra”.

„Amiatt, amit 2014-ben Chrissy Teigen tett velem, a mai napig nem vagyok rendben”

Teigen abba bukott bele, amiben jó volt. Az egyik legjobb. Azért lett híres, mert tíz évvel ezelőtt jól és szórakoztatóan használta a Twittert. De ami tíz éve szórakoztató volt, az ma már nem feltétlenül számít annak. Ahogy ma már nem feltétlenül csinálna ki a bulvármédia sem egy 16 éves lányt, ha egy nála háromszor idősebb férfi feleségül veszi.

Teigen bocsánatkérő blogposztjával szinte egyidőben a divattervező Michael Costello egy Instagram-posztban azt állította, hogy Stoddenhez hasonlóan őt is zaklatta Teigen, emiatt pedig öngyilkos gondolatai is voltak.

Costello úgy fogalmazott, nem tervezett erről írni, de rájött, hogy addig nem lesz boldog, amíg nem írja ki magából. „Meg akartam ölni magamat, de még mindig depressziós vagyok, és vannak öngyilkos gondolataim” – írta Costello, hozzátéve, hogy korábban azért nem akart erről beszélni, mert félt, hogy elveszíti emiatt a márkáját segítő munkakapcsolatait, vagy hogy feketelistára kerül.

Costellót 2014-ben Chrissy Teigen egy nyilvános kommentben rasszistának nevezte. Ennek oka egy olyan komment volt, ami korábban elterjedt az interneten, mintha Costello írta volna, később viszont kiderült, hogy photoshop volt.

Costello felkereste Teigent, hogy elmondja neki, ebben a helyzetben ő az áldozat, akit le akartak járatni, Teigen válaszul viszont fenyegetőzni kezdett, hogy ezzel vége Costello karrierjének. Costello szerint Teigen be is tartotta az ígéretét, mert a rá következő években több munkától is elesett, közös ismerősöktől úgy tudja, azért, mert Chrissy Teigen és egy befolyásos stylist, Monica Rose több embert és márkát is „megfenyegettek”, hogy ha együtt dolgoznak Costellóval, elesnek az ő támogatásuktól.

„Rengeteg ébren töltött éjszaka alatt akartam megölni magam. Nem láttam értelmét az életnek. Nem láttam, hogyan szabadulhatnék attól, hogy céltáblája vagyok a hollywoodi elit egy részének, akiknek igenis van annyi hatalma, hogy egyetlen szöveges üzenettel zárjanak be előttem ajtókat.”

Costello elmondta, hogy egy hete búcsúleveleket küldött családjának és barátainak, mert ismét úgy érezte, csak akkor tud szabadulni, ha véget vet az életének. „Bármit csináltam, nem tudtam szabadulni attól, amivel Chrissy Teigen, Monica Rose és a barátaik bélyegeztek meg. Amiatt, amit 2014-ben Chrissy Teigen tett velem, a mai napig nem vagyok rendben. Még mindig nem tudok felépülni az elmúlt években átélt traumákból.

Costello emellett megosztott pár Teigennel folytatott privát beszélgetésről készült screenshotot is, az egyik ilyen szerint Teigen azt írta neki, „Az olyan rasszista emberek mint te, szenvedést és halált érdemelnek. Jobb, ha meghalsz. A karrierednek annyi, csak figyelj.”

Eltelt tíz év

Teigen viselkedésére 2017-ben Nicki Swift már rámutatott, akkor azonban nem kapott akkora visszhangot a dolog, mint most, Stodden interjúja után. Swift akkor egy videót tett közzé, amiben Teigen árnyoldalára próbált rámutatni. Amellett, hogy kifogásolta benne azt, hogy Teigen lazán közzétesz történeteket a szexuális életéről, szerepel a videóban, hogy Teigen 2013-ban egy Twitter-posztban kurvának nevezte a Teen Mom című reality egyik szereplőjét, Farrah Abrahamet, „akit mindenki gyűlöl”, és szintén ebben az évben az akkor 9 éves Quvenzhané Wallisról azt írta, „azért kell mindenképpen szeretnem quvenzhané wallist, mert gyerek, ugye? oké.”

A Teigennel szembeni gyűlölethullám akkor nem nagyon indult el, 2020-ban viszont már inkább, amikor harmadik gyerekét várta, és a terhesség felénél elvetélt, mindezt pedig a kórházból posztolt fekete-fehér fotókkal jelentette be. Sokan amiatt támadták, hogy egy tragédiát felhasználva próbálja magára felhívni a figyelmet. De akkor sem szerzett magának nagyobb népszerűséget, amikor 2021 februárjában azzal indított threadet Twitteren, hogy megkérdezte, „mi volt az a legdrágább étel, amit ettél, és borzalmas volt”, majd elmesélte, hogy egyszer véletlenül rendelt egy 13 ezer dolláros bort, ami nem ízlett neki.

Az, hogy Teigen csak 2021-ben jutott el oda, hogy belebukhat abba, ami miatt sikeres lett, egyáltalán nem meglepő. Azok, akiknek korábban kíméletlenül nekiment, azért váltak a célpontjaivá, mert a média, a közönség és az akkori popkultúra ezt tíz évvel ezelőtt még elnézte és engedte. Courtney Stoddennnel szemben mindenki más is gyűlölködött, a Jezebel ugyanúgy röhögött rajta egy 2012-es posztjában, vagyis abban, hogy Teigen akkoriban gúnyolódott, nem volt semmi különös. Közben viszont eltelt tíz év, mindenki rájött, hogy az interneten elkövetett tetteinknek is vannak következményei, és történt egy MeToo-mozgalom is, ami a Twitterre is hatással volt, ezzel együtt pedig Teigen ottani uralmára is hatással lehet.

(Nagy kép: Chrissy Teigen a Hulu egyik rendezvényén 2019 májusában - Fotó: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)