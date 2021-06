Nem viccel a kánikula, jövő héten 37-38 fok is lehet

Megérkezett a hőhullám hazánkba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 31 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között lesz, a vízpartokon és a belvárosokban lesz az enyhébb idő.

A kutyák se bírják a hőséget, kerüljük velük a forró aszfaltot. Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A helyenként erősebben megnövekvő gomolyfelhőzetből kialakulhat záporeső, zivatar, elsősorban a délutáni, esti órákban. Vasárnap a Kisalföldön élénkül meg a déli szél. Zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak.