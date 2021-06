Virággal a hajukban tüntettek a burmaiak Aung Szan Szú Kjí születésnapján

Börtönben ünnepli 76. születésnapját Aung Szan Szú Kjí, Mianmar demokratikusan megválasztott vezetője, akit február elsején vett őrizetbe a kormányát megpuccsoló hadsereg. A politikus és emberi jogi harcos hívei születésnapján a hajukba virágokat fonva tüntettek azért, hogy a katonai junta engedje szabadon Szú Kjít. Az ország demokratikus átmenetéért küzdő, élete jelentős részét házi őrizetben töltő politikus ugyanis gyakran hord virágokat a hajában. A tüntetők emellett az Éhezők Viadala filmekből átvett, három ujjas tisztelgéssel támogatták a bebörtönzött vezetőjüket.

Fotó: AFP/névtelen forrás

A februári puccs óta, a hatóságok erőszakos fellépése ellenére szinte folyamatosak a tüntetések a dél-kelet-ázsiai országban. Aung Szan Szú Kjí mellett még 5000 embert tartanak fogva a puccs óta, civil források szerint pedig a tüntetések és zavargások során a hadsereg 870 embert ölt meg. Ezt a számot a junta persze vitatja.