A briteknél beindult a harmadik hullám, Oroszországban is gyorsan terjed a delta variáns

Egy hét alatt 79 százalékkal nőtt a korábban indiaiként ismert delta variánssal fertőzöttek száma Nagy-Britanniában, az újonnan kórházba kerültek száma pedig csaknem megduplázódott, írja a Guardian.

Az elmúlt héten naponta átlagosan kilencezer új fertőzöttet azonosítottak az országban, június elején még csak háromezret.

Adam Finn, a kormány tanácsadó tesületének tagja szerint egyértelműen megkezdődött a harmadik hullám. Fontosnak tartja, hogy az idősebbek mielőbb megkapják a második oltásukat, mert csak így lehet felvenni a versenyt a koronavírus korábbi változatainál gyorsabban terjedő variánssal. Azt mondta, van némi ok az optimizmusra, mégsem magabiztos a kérdésben. Hamarosan oltóponttá alakítják a londoni olimpiai stadiont, valamint a Tottenham, a Chelsea és a Charlton Athletic pályáit is.

Most inkább fiatalok fertőződnek meg Nagy-Britanniában, így ha kórházba is kerülnek, jellemzően kevésbé súlyos az állapotuk, a halálozási görbe is stagnál. London déli részén széleskörű tesztelésbe fogtak, arra biztatják az embereket, hogy tünetek nélkül is menjenek PCR-vizsgálatra. Emellett továbbra is ingyen biztosítanak mindenkinek heti két gyorstesztet.

A brit kormány a delta variáns terjedése miatt négy héttel elhalasztotta a korlátozások feloldásának utolsó szakaszát.

Oltás Londonban Fotó: MACIEK MUSIALEK/NurPhoto via AFP

A portugál adatok is rosszul festenek, az elmúlt héten 55 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma a megelőző egy héthez képest. Más uniós országokban ez a szám csökken. Lisszabonban hétvégi vesztegzárat hirdettek, a helyiek péntek délután három és hétfő reggel hat között nem hagyhatják el a területet a következő hetekben, és a beutazás sem engedélyezett. A szlovák kormány attól tart, a teltházas magyar-portugál meccs akár náluk is új járványhullámot indíthat.

A magyar járvány egyelőre enyhül, bár hétvégente már nem közli a számokat az operatív törzs, így legközelebb jövő héten kaphatunk valamiféle képet a helyzetről.

Oroszországban is látványosan romlik a helyzet, szintén a delta variáns miatt. Szombaton több mint kilencezer új fertőzöttet találtak Moszkvában, háromszor annyit, mint két hete. Be is jelentették, hogy 17 ezerről 24 ezerre növelik a kórházi ágyak számát, írja a Moscow Times.

Bár az oroszok saját vakcinát gyártottak, a 146 milliós népességből mindössze 19 millióan oltatták be magukat. Moszkvában inkább kötelezővé teszik az oltást számos gazdasági ágazatban. A tervek szerint augusztus közepéig a város lakosságának 60 százaléka megkaphatja a vakcinát.

500 ezer halott Brazíliában

Közben Brazíliában megvan a járvány félmilliomodik áldozata is, lakosságarányosan ez a második legmagasabb az Egyesült Államok után. Most naponta átlagosan kétezren halnak meg a dél-amerikai országban, az ottani második hullám csúcsán ennek a dupláját is elérték.

Aggasztó, hogy lassan haladnak az oltással, Bolsonaro elnök pedig továbbra is bagatellizálja a járványt, legutóbb a Copa América megrendezése mellett érvelt úgy, hogy: „Sajnálom a halottakat, de élni kell”.