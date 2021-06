Gázolások egy amerikai Pride-rendezvényen és egy biciklis felvonuláson

A Pride-felvonulás résztvevői közé hajtott egy sofőr a floridai Wilton Manorsban, egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Néhány szemtanú szándékosnak vélte az esetet, elmondásuk szerint a dzsip egyszerűen áttörte a kerítést. A szervezők viszont egyelőre úgy tudják, nem homofób támadásról van szó. A rendőrség vizsgálódik.

Rendőrök és a Pride résztvevői Fotó: JASON KOERNER/Getty Images via AFP

Hasonló hírek érkeztek Arizonából is: ott egy jótékonysági biciklis felvonulás közepére hajtott be valaki a dzsipjével, hat embert megsebesített, négyen súlyos állapotban vannak. A sofőr elmenekült, de a rendőrök elfogták és meg is lőtték, de a hírek szerint nincs veszélyben az élete. A rendezvényen egy Show Low-i egyházi iskolának gyűjtöttek pénzt. (AP, BBC)