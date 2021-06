Müller Cecília nem tudja, hol hány embert oltottak be az ország különböző pontjain

Az operatív törzs csak összesítve közli, mennyien kapták meg a koronavírus elleni oltást Magyarországon. Semmit sem tudunk a területi különbségekről, fogalmunk sincs, mekkora az átoltottság városokban és falvakban, fejlettebb és fejletlenebb régiókban.

Közérdekű adatigénylésben szeretük volna megtudni, hogy júniusig mennyien kaptak legalább egy adag vakcinát a különböző településeken. Jeleztük a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, hogy ha ezt nem tudják, akkor a lehető legrészletesebb, járási vagy megyei bontásban küldjék el az adatokat.

Hiába, így is azt írták, az általunk kért bontásban nem rendelkeznek az adatokkal. Nem árulták el, akkor milyen bontásban vannak meg. Ahogy máskor, most is leírták, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozata alapján nem kötelesek adatgyűjtésre kizárólag a kérés teljesítése érdekében, és új, minőségileg más adatsort sem kell előállítaniuk a már meglevőkből.

Müller Cecíliát beoltják Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Nagyon féltik az adatokat

Az operatív törzs a járvány kezdete óta nagyon kevés adatot tesz közzé, azokat is átláthatatlan formában. A hivatalos koronaoldalon az elmúlt egy évben egyetlen grafikon sem jelent meg. Ha kizárólag az államon múlna, senki sem tudná egyszerűen végigkövetni, hogyan alakultak a fertőzési vagy halálozási trendek. (Ezért különösen érdemes követni a járványoldalunkat.)

Nincs más megoldás, mint adatkérésekkel próbálkozni, ezekre legalább kötelesek valamiféle választ adni, még ha hosszú határidővel is. Az egyszerű újságírói kérdésekre általában nem is reagálnak.

Néha azért van előrelépés. Júniusig kellett várni, hogy kiderüljön, hányan haltak meg a járványban a magyarországi településeken az első és második hullámban. Ezt a K-Monitor kérésére árulták el, és a járási adatokat elemezve bemutattuk: nagyon nem mindegy, hogy valaki Borsodban vagy Győrben kapta el a koronavírust. (Korábban, amikor ugyanezt napi bontásban kértük, szintén azt írták, hogy nincsenek meg az adatok a kért formában.) A legpusztítóbb harmadik hullám hatásairól semmit sem tudunk ebből a szempontból.

Ugyanígy a kórházi adatok jelentős részét is homály fedi. Az Országos Kórházi Főigazgatóságtól hónapok óta próbálunk információt szerezni, hogy legalább utólag rekonstruálhassuk, számszerűen milyen viszonyok uralkodtak a kórházakban, egyelőre sikertelenül.