Pezsgőzz és piknikezz a szabadban az I. Buborék Brunchon!

Sokféle gasztrorendezvény létezik már hazánkban, de olyan, ahol reggelizőhelyeket lehet kipróbálni, ráadásul pezsgő kíséretében, eddig még nem volt. Június 27-én viszont megrendezik az I. Buborék Brunchot, ahol a villásreggelik rajongói több népszerű reggeliző, kávézó és deli kínálatát próbálhatják ki, ráadásul mindezt Törley pezsgő és interaktív programok kíséretében.

Az ötlet körülbelül két éve született meg Horváth Zsolt fejében, aki az egyik résztvevő, a KicsiZso reggeliző-kávézó tulajdonosa. „Szerettem volna tető alá hozni egy olyan eseményt, ahol összegyűlnek Budapest nagyon jó reggelizői, mert ilyen még nem volt. Szerencsére az ötletem egybevágott a Törley Pezsgőpincészet törekvésével, mivel ők azt szeretnék meghonosítani, hogy az emberek reggeli mellé pezsgőzzenek is” - meséli. A helyszín a Törley Pezsgőmanufaktúra, ahol gyönyörű, parkos környezetben tölthetünk el akár több órát is, egy átlagos reggelizéshez képest lazább és kötetlenebb körülmények között.

Fotó: Paseczki Lídia

A résztvevő vendéglátóhelyeknek mind van már kialakult rajongótábora, a KicsiZso mellett ott lesz a Cinnamon, a Zёrgё és a Wömbät, az Isetta Coffee Bar, a Mokka Cukka, illetve a Venison Gusto delikáteszüzlet. A brunch 9-15 óráig tart, lehet a hatalmas zöldterületen a fűben fekve reggelizni, pezsgőzni, beszélgetni, a háttérzenéért pedig DJ felel majd.



„Nyugodt, laza, vasárnapi hangulatot szeretnénk, kellemes zenével, ahol senkinek sem kell kapkodnia”

- mondja az ötletgazda. Érkezhetünk gyerekekkel, kutyával, nagyszülőkkel, barátokkal is tökéletes időtöltés. A szervezők körülbelül 450-500 embert várnak.

„Igaz, hogy ezeket a helyeket bárki megtalálhatja hétköznapokon is, de most pezsgővel koronázzuk meg a menüt. Mindegyik hely olyan fogásokkal érkezik, amiben a legerősebb, és nem nagyon lesznek átfedések. Van, aki bagelekkel készül, van, aki buggyantott tojással, lesz olyan, aki karibi, dél-amerikai reggelit hoz majd, de lesznek különleges füstölt szarvas és szürkemarha-kolbászok, szalámik, és desszertek is. Ha valaki egyszerű rántottát szeretne enni, azt is megtalálja majd, ha viszont libamájat kaláccsal, azt is” - magyarázza Horváth Zsolt.



Fotó: Paseczki Lídia

Hasonlóan a nagyobb gasztrorendezvényekhez, a Buborék Brunchon is minden reggelizőhelyhez oda lehet menni, az egyes ételek 2000-2500 Ft közötti áron lesznek elérhetők és minden reggeli mellé jár 1 dl pezsgő - ráadásul minden pultnál más-más, a menühöz passzoló típust lehet megkóstolni. A koccintás élményéből a kisebbek sem maradnak ki, mert a Törley gyerekpezsgővel is készül. A specialty kávét a One Packet Coffee biztosítja majd.



Az evés-ivás viszont csak a brunch egyik része, emellett olyan pezsgőhöz kapcsolódó programok is lesznek, melyekkel ritkábban találkozunk. Lesz szabrázsolás, amikor leütik a pezsgő nyakának a végét, ki lehet majd próbálni a degorzsálást, de félórás pincelátogatásra is lesz lehetőség. Emellett lesz egy hatalmas jackfruit (a távol-keleti jákafa gyümölcse), ami nagyon látványos, amikor szétbontjuk, és a gyümölcs felhasználásával készülnek majd koktélok, de görögdinnye-bólé is lesz.

Az előrejelzések szerint június 27-én szép, nyárias idő lesz, de ha véletlenül jönne egy zápor, akkor is van elég zárt hely ahhoz, hogy el lehessen férni.

Fotó: Paseczki Lídia

„A Buborék Brunchból a következő pár évben olyan márkanevet és fesztivált szeretnék felépíteni, melyről egy nagyon jó hangulatú esemény ugrik be a közönségnek és amint kiderül, hogy mikor rendezzük meg újra, rögtön ezer ember el akarjon jönni rá. A következő közös brunchot szeptemberre tervezzük, reményeink szerint az már nagyobb volumenű lesz, 8-10 reggelizőhely részvételével” - mondja Horváth Zsolt a Buborék Brunchra vonatkozó terveiről.



I. Buborék Brunch, 2021. június 27. 9:00-15:00

Helyszín: Törley Pezsgőmanufaktúra, 1221 Budapest, Anna utca 5-7. Könnyen megközelíthető autóval és BKV-val a belvárosból is, és carsharing zónán belül van.

A rendezvényre védettségi igazolvánnyal és személyi igazolvánnyal lehet belépni.

Jegyek: A kizárólag elővételben megvásárolható belépőjegy ára 1500 Ft. Ez magába foglal 1 db Törley pezsgőspoharat, 1 dl Törley pezsgőt, egy sétát a Törley látogatóközpontjában és 1 db Activé FiberShake reggeli italt. Jegyvásárlás itt.

Az esemény Facebook oldala.