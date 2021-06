A 2020-as adóbevallások szerint a miniszterek és államtitkárok közül Rogán Antal fizette be a legtöbb szja-t

Nyilvánosak a miniszterek és államtitkárok 2020-as adóbevallásai, a legtöbb személyi jövedelamadót pedig Rogán Antal fizette be, vagyis ő szedte össze a legnagyobb jövedelmet is, írja a 24.hu.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Rogán a vagyonnyilatkozata alapján találmány-hasznosítási díj címen 157 millió forintot kapott a Mobilsign Kft.-től, miniszteri fizetésével együtt adóalapja így érte el a 194,5 millió forintot, ami után 29,1 millió szja-t fizetett.

A második legtöbb szja-t Süli János fizette be, adókedvezményt nem használt fel, és 10,9 millió forint jövedelemadót fizetett. 5,5 millió szja-t fizetett be Nagy István agrárminiszter, Gulyás Gergely, Semjén Zsolt és Varga Mihály, őket Szijjártó Péter követi ötmillió forintnyi befizetett személyi jövedelemadóval, amihez egy 480 ezer forintos adókedvezményt is igénybe vett.

Orbán Viktor összevont adóalapja 28,7 millió forint, ami után 4,3 millió forintot fizetett, kedvezményt nem vett igénybe, ellenben Novák Katalinnal, aki 4,8 millió forint értékben a teljes összegre igénybe vette az adókedvezményt, vagyis egy forint jövedelemadót sem fizetett.

Frissítés: Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter közleményt juttatott el az MTI-hez, miszerint „a sajtóban ma megjelent hírekkel ellentétben minden adófizetési kötelezettségének eleget tett, kedvezményt egyáltalán nem vett igénybe”, és „az adminisztrációs elírást soron kívül helyesbíteni fogja”.