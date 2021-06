A járvány elmaradt végtisztessége

Jó reggelt! Még annál is melegebb lesz, mint a hétvégén. Pénteken-szombaton jön csak enyhülés, de még akkor is 30 felett lesz.

COVID-21

A járvány másfél éve alatt a magyar kormány sok dolgon változtatott, egyvalami azonban állandó volt: mindent elkövettek azért, hogy a koronavírus közel 30 000 halottja csak egyetlen számként jelenjen meg a nyilvánosságban. Mindenképpen el akarták kerülni, hogy az áldozatoknak neve, arca, személyisége legyen.

A Direkt36 most ezt a hiányosságot pótolta, tulajdonképpen a végtisztességet megadva az utóbbi hónapokban covidban elhunytaknak.

Hosszabb cikkben foglalták össze, hogy milyen volt koronavírusban meghalni, milyen volt családtagként megélni egy ilyen halált a magyar járványban. A cikkből egyúttal kirajzolódik, hogy miért haltak meg Magyarországon világviszonylatban is nagyon sokan, többek közt a hibás központi intézkedéseknek és a leterhelt orvosok döntéseinek köszönhetően.

Három család tagjai ültek a kamera elé egy érdi, egy nagykőrösi és egy aszódi házban. Azokról beszéltek, akik hiányoznak az otthonukból: a koronavírus miatt elvesztett szüleikről.

A legmegrázóbb összeállításban pedig 16 olyan embert ismerhetünk meg közelebbről, akik covidban hunytak el.

A járvány pihen, a kormányzati ködösítés nem. Az operatív törzs kérdésünkre azt válaszolta, hogy nem tudják, hány embert oltottak be az ország különböző pontjain. Tekintve hogy polgármesterek, háziorvosok is közöltek ezzel kapcsolatos adatokat, valószínűnek tűnik, hogy ez nem igaz.

De hogy egy jó hír is legyen, most már azok a Magyarországon élő külföldiek és határon túli magyarok is regisztrálhatnak oltásra, akiknek nincs TAJ-számuk.

Máshol:

MOST ÉPP A GYEREKEK

A járvány harmadik hulláma után a magyar politika is visszatért a rendes kerékvágásba. Ez nagyrészt abból áll, hogy a Fidesz különböző kisebbségeket kipécéző törvényeket hoz, hogy az ellenzék azon háborogjon, ne a kormányközeli körök újabb és újabb gazdasági hatalomszerzésein, a Fidesz pedig eljátszhassa választóinak és külföldi rajongóinak a PC diktatúrát kaszaboló huszárt. A Fidesz kampányainak és kreatív törvényalkotásának már több elnyomott kisebbség a céltáblája volt

Most a „gyerekek védelme” van soron. A gyermekvédő szerepet játszó Fidesz 11 éves kormányzása során nagyon sokat tehetett volna a gyerekek, a jövő generáció védelmében, de csak akkor szeret erre hivatkozva törvényeket hozni, ha annak politikai haszna van.

A 444 cikke végigveszi azt a négy ügyet, ami világosan megmutatta, hogy a Fidesz igazából nem törődik a gyerekekkel:

Az áldozatokkal nem foglalkoznak.

Megvédhették volna a kilakoltatott gyerekeket, de inkább hagyták.

Politikai ajándék lett a magyar diákok városa.

A klímaváltozással olyan keveset foglalkoznak, amennyire csak lehet.

PÁPAI ÚTMUTATÁS

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az otthonukat elhagyni kényszerülő menekültek iránti könyörületre szólított Ferenc pápa a menekültek világnapján, és humanitárius folyosók létesítését szorgalmazta az otthonukat elveszítőknek és az éhezőknek Mianmarban.

A katolikus egyház vezetője azt mondta: „meg kell nyitni a szíveket” a menekültek előtt:

„Magunkévá kell tennünk szomorúságukat és örömüket, tanuljunk bátor kitartásukból, és így mindannyian hozzájárulunk egy emberségesebb közösség, egyetlen nagy család létrehozásához”.

Szintén vatikáni hír, hogy „tiszteletre méltó” (Venerabilis Dei servus) címet adományozott Ferenc pápa Robert Schuman egykori német-francia politikusnak, aki kulcsszerepet játszott az európai egység megteremtésében. Hősi erényeinek elismerése az egyik első állomása a római katolikus egyház szentté avatási eljárásának.

Máshol:

F CSOPORT

Fiola Attila ünnepli a franciák elleni gólját Fotó: Balogh László/AFP

Vasárnap két meccset játszottak az EB-n. Wales annak ellenére is csoportmásodik maradt, hogy kikapott a csoportelső olaszoktól. Az olaszok gyakorlatilag a B csapatukkal játszottak, és így is összehozták, amit korábban senki az Európa-bajnokságok történetében: három győzelemmel, kapott gól nélkül zárták a csoportkört. A svájciak hiába verték meg a törököket, maradtak harmadikak, és még izgulniuk kell a továbbjutásért.

Mi viszont inkább a szombati izgalmak feldolgozásával voltunk elfoglalva. Haszán Zoltán helyszíni riportja talán még most is átadja, hogy mekkora élmény volt a franciák elleni meccs. A magyar csapat teljesen megérdemelten szerzett pontot az EB halálcsoportjában, amihez Marco Rossi remek, a francia csapat gyengeségeire szabott taktikával, a játékosok pedig számtalan kitűnő teljesítménnyel, és természetesen hatalmas szívvel járultak hozzá.

Jöhetnek szombaton a németek, Münchenben. A jó hír az, hogy Szalai Ádám már jobban van és játszhat. A rossz pedig az, hogy sajnos az ország rossz híre követi a csapatot: az UEFA ismét vizsgálja a magyar szurkolók viselkedését, a müncheni városvezetés pedig szivárványszínűre világított stadionnal készül fogadni a magyarokat. A képlet egyébként egyszerű: ha nyerünk, valószínűleg továbbjutunk, ha nem, akkor nem.

Mai program:

18:00 Észak-Macedónia-Hollandia, Ukrajna-Ausztria

21:00 Finnország-Belgium, Oroszország-Dánia

4! CIKK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Martin Dubravka, a szlovák válogatott kapusa véd, háttérben a WorldFirst hirdetése. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Miért van tele az Európa-bajnokság kínai reklámokkal? – Feltűnően sok hirdetés szól kínai cégektől kínai ügyfeleknek az Eb meccsei alatt. Ezek közül több is a világ 17. leggazdagabb emberének érdekeltsége, egyik pedig a reklámok mellett blockchain-en számolgatja a focisták góljait.

A katolikus egyház indít vizsgálatokat a szexuális visszaélések felderítésére, csak nem Magyarországon – A nyugatiak után a lengyel egyházat is felforgatta, amikor átfogó vizsgálat indult a gyerekmolesztálásról. Ellenzéki pártok támogatják, a kormány elveti az ötletet. A püspökök nem nyilatkoznak, de kis szerencsével találtunk két fontos reakciót.

A fájdalomgép története – A számítógépek elterjedésével az emberek olyan fajta fájdalmakat kezdtek el érezni, amiket korábban nem nagyon, és a kezelésükre komplett iparágak épültek. De remélhetjük-e, hogy egyszer véget ér a szenvedés?

Tűkön ülnek az ufóhívők, hamarosan húsz év ufóanyagát teszi közzé a Pentagon – Június végére várható az amerikai hadügy részletes jelentése az elmúlt húsz év 120 dokumentált ufóészleléséről. Az eddigi bejelentések alapján nem kell az évszázad meglepetésére számítani, de annyi valószínűnek tűnik, hogy a földönkívülieknek kevés, az oroszoknak és a kínaiaknak viszont elég sok közük lehet az ismeretlen repülő tárgyakhoz.



ÉS EGY PODCAST

Cristiano Ronaldo a bíróság előtt Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Arrébb raklak, mint Ronaldo a szalontüdőt! – Egyre aggasztóbb méreteket öltő podkasztolgatásunk ezúttal is elvéti a sulymot (miszerint vízigesztenyét). Kinek áll ez érdekében? (És vica versa.) Hallgassnak végre!